احتفلت ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم بتبوك اليوم الخميس بمناسبة اليوم العالمي للمعلم وذلك تحت شعار ” المعلم .. اعتزاز وتشريف ” بإشراف قائد المدرسة الأستاذ فائز العنزي ووكيل المدرسة الأستاذ عبدالله جديع العنزي ، وبمتابعة رائد النشاط الأستاذ فهد حمدان العنزي ، قد شمل برنامج الاحتفال كلمة عن مكانة المعلم وما يقوم به من دور كبير في سبيل تربية وتعليم أجيال المستقبل الذين هم عماد المستقبل وبناة الوطن ، كما شمل البرنامج ومضات تبرز ما يقدمه المعلم من تضحيات وجهد كبير تهدف لتربية وتعليم الطلبة وتعزيز سلوكهم الإيجابي والقضاء على الظواهر السلبية في مختلف الجوانب التربوية والتعليمية . وفي نهاية الاحتفال أهدى عدد من الطلاب الورود لمعلميهم ، وقد جسد هذا الموقف ما يمكنه الطلاب من احترام وتقدير ﻷصحاب أسمى رسالة وأشرف مهنة . وفي نهاية الاحتفال التقطت الصور الجماعية التذكارية لهذه المناسبة .
ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم بتبوك تحتفي بيوم ” المعلم “
ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم بتبوك تحتفي بيوم ” المعلم “
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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