أقامت مدرسة كعب بن زيد الابتدائية بتبوك احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للمعلم وذلك بحضور مشرف الصفوف الأولية الأستاذ أحمد سلامة العمراني وبإشراق قائد المدرسة الأستاذ علوش العنزي وقد أعد برنامجا إذاعيا بهذه المناسبة والذي اشتمل على القرآن الكريم ثم كلمة بهذه المناسبة تمحورت حول مكانة المعلم ودوره العظيم في تربية وتعليم النشء وما يجب على الطلاب تجاه معلميهم ، عقب ذلك قام المشرف التربوي وقائد المدرسة بتكريم جميع معلمي المدرسة ، كما قام الطلاب بتوزيع الورود على المعلمين وقد جسدت هذه المناظر الرائعة مكانة المعلم في قلوب طلابه والأبوة التي يتعامل بها كافة المعلمين مع طلابهم .
مدرسة كعب بن زيد الابتدائية بتبوك تحتفي باليوم العالمي للمعلم
مدرسة كعب بن زيد الابتدائية بتبوك تحتفي باليوم العالمي للمعلم
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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