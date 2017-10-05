احتفلت مدرسة الامام ابو عمرو البصري لتحفيظ القرآن الكريم بجرب اليوم الخميس 15/1/1439 باليوم العالمي للمعلم حيث بدأ برنامج الحفل بالاذاعة المدرسية ثم ألقى قائد المدرسة الاستاذ سفر بن سعد بن عايش كلمة غبر فبها عن شكره وتقديره لكافة معلمي المدرسة ، مبينا أهمية دور المعلم في تربية النشء منوها بمكانة المعلم بين أفراد المجتمع ، عقب ذلك اهدى الطلاب لمعلميهم الورد ومن ثم عرض مرئي عن المعلم .
الجدير بالذكر ان أحد منسوبي المدرسة وهو المعلم علي سريحان علي مشارك في جائزة الشيخ راشد ال مكتوم و المعلم ماجد فهد ناجي ضرب اروع الامثلة قبل شهرين بتبرعه بكليته لوالده الذي اصيب بفشل كلوي
وأكد قائد المدرسة أن المدرسة لها بصمة تميز خليجية ومحلية ، موؤكدا أن اي تكريم يتم تقديمه للمعلم انما هو رمز والا المعلم على عاتقه آمال الامة وتطلعات الوطن وليس نجزيهم الا بالدعاء الخالص لهم
مدرسة الأمام أبو عمرو البصري بجرب بالباحة تحتفي باليوم العالمي للمعلم
صحيفة التعليم الإلكترونية : الباحة
احتفلت مدرسة الامام ابو عمرو البصري لتحفيظ القرآن الكريم بجرب اليوم الخميس 15/1/1439 باليوم العالمي للمعلم حيث بدأ برنامج الحفل بالاذاعة المدرسية ثم ألقى قائد المدرسة الاستاذ سفر بن سعد بن عايش كلمة غبر فبها عن شكره وتقديره لكافة معلمي المدرسة ، مبينا أهمية دور المعلم في تربية النشء منوها بمكانة المعلم بين أفراد المجتمع ، عقب ذلك اهدى الطلاب لمعلميهم الورد ومن ثم عرض مرئي عن المعلم .
احتفلت مدرسة الامام ابو عمرو البصري لتحفيظ القرآن الكريم بجرب اليوم الخميس 15/1/1439 باليوم العالمي للمعلم حيث بدأ برنامج الحفل بالاذاعة المدرسية ثم ألقى قائد المدرسة الاستاذ سفر بن سعد بن عايش كلمة غبر فبها عن شكره وتقديره لكافة معلمي المدرسة ، مبينا أهمية دور المعلم في تربية النشء منوها بمكانة المعلم بين أفراد المجتمع ، عقب ذلك اهدى الطلاب لمعلميهم الورد ومن ثم عرض مرئي عن المعلم .
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