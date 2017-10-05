وجّه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى مدير عام التعليم بمنطقة الرياض بإنهاء تكليف قائد مدرسة ثانوية أهلية وتوجيه إنذار رسمي للمدرسة بعد ارتفاع حالة غياب الطلاب عن المدرسة وتكراره في كل يوم خميس.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، إن وزير التعليم أكّد على إدارات التعليم بعدم التساهل في الغياب ومتابعة الانضباط في جميع المدارس الحكومية والأهلية. وكانت وزارة التعليم قد كلّفت مشرفين من وكالة التعليم الأهلي بزيارة المدرسة المعنية للوقوف على حالة غياب الطلاب فيها.
وزير التعليم ينهي تكليف قائد مدرسة لارتفاع حالة غياب الطلاب فيها
وزير التعليم ينهي تكليف قائد مدرسة لارتفاع حالة غياب الطلاب فيها
صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات - التحرير
وجّه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى مدير عام التعليم بمنطقة الرياض بإنهاء تكليف قائد مدرسة ثانوية أهلية وتوجيه إنذار رسمي للمدرسة بعد ارتفاع حالة غياب الطلاب عن المدرسة وتكراره في كل يوم خميس.
وجّه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى مدير عام التعليم بمنطقة الرياض بإنهاء تكليف قائد مدرسة ثانوية أهلية وتوجيه إنذار رسمي للمدرسة بعد ارتفاع حالة غياب الطلاب عن المدرسة وتكراره في كل يوم خميس.
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