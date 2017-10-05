قدم منسوبو المدرسة السعودية الابتدائية ( إداريين ومعلمين وطلاب ) صباح اليوم الموافق 5 أكتوبر التهنئة لسعادة مدير عام تعليم تبوك الأستاذ إبراهيم بن حسين العُمري وسعادة المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ ماجد بن عبدالرحمن القعير بمناسبة اليوم العالمي للمعلم وذلك في مقر إدارة تعليم تبوك ، حيث قدم منسوبو المدرسة يتقدمهم القائد التربوي الأستاذ محمد بن علوان الشهري والأستاذ عبدالله بن إبراهيم اليوسف والأستاذ فهد بن رجاء العنزي ومجموعة من الطلاب الورود وبطاقات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة والتي تبرز مكانة المعلم ودوره في خدمة المجتمع والطلاب ، حيث بين مدير تعليم تبوك بأن الإحتفاء بهذه المناسبة يأتي إيماناً بأهمية مكانة المعلم وتعزيزاً للدور الرائد الذي يقوم به، والرسالة السامية التي يحملها، ورغبة في إبراز مكانته اللائقة به، مشيراً إلى أن اليوم العالمي للمعلم يحظى بعناية واهتمام تعليم المنطقة، الذي يدعم تفعيل مثل هذه المناسبة في الميدان التربوي، ونقل الصورة الحقيقية لدور المعلم، وما تمتلكه رسالته من دور محوري في مسيرة البناء التعليمي والتربوي، وتبصير الجيل الناشئ بمكانة معلميهم ومعلماتهم، وما يبذلونه من جهد في سبيل تعليمهم وتنوير عقولهم ، وفي نهاية الزيارة قدم مدير تعليم تبوك والمساعد للشؤون التعليمية شكرهما لإدارة المدرسة ومنسوبيها على هذه المبادرة الجميلة .
بمناسبة اليوم العالمي للمعلم : منسوبو المدرسة السعودية بتبوك يهنئون مدير تعليم المنطقة المكلف
بمناسبة اليوم العالمي للمعلم : منسوبو المدرسة السعودية بتبوك يهنئون مدير تعليم المنطقة المكلف
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
لا يوجد وسوم
0 74
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.m3llm.net/251081/