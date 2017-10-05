احتفت المدرسة السعودية الابتدائية بتبوك صباح اليوم الخميس الموافق 5 اكتوبر باليوم العالمي للمعلم ، حيث بدأ البرنامج المعد لهذه المناسبة بإذاعة صباحية للطلاب عن المعلم ومنزلته ومكانته ودوره بالمجتمع ثم سلم القائد التربوي أ.محمد بن علوان الشهري والمشرف التربوي أ.ضيف الله الحمدي بتكريم المعلمين بشهادات تهنئة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم وبعدها قدم الطلاب الورد للمعلمين شكراً وثناء لما يقدموه لهم وبعدها قدم طلاب مصادر التعلم عبارات شكر وعرفان للمعلمين وشارك أولياء الامور والطلاب والمعلمين بعبارات بالحائط الالكتروني للمدرسة باليوم العالمي للمعلم .
ابتدائية السعودية بتبوك تحتفل باليوم العالمي للمعلم
ابتدائية السعودية بتبوك تحتفل باليوم العالمي للمعلم
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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