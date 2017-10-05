نفى وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، حقيقة الشائعات التي راجت عبر مواقع التواصل عن إلغاء ساعة النشاط، مؤكداً أنه “ترك مساحة واسعة للمعلمين وإدارات المدارس في تنفيذ ساعة النشاط التي أضيفت هذا العام، وتنفيذ الأنشطة المصاحبة لها، والبحث عن المناسب منها للطلاب والطالبات وبيئاتهم التعليمية، والاستفادة من الخبرات الموجودة في المدرسة”. وأضاف “العيسى” أعتقد أن هذه مساحة جيدة وكافية يستطيع من خلالها المعلمون والمعلمات تقديم أفضل ما لديهم لطلابنا وطالباتنا”.
من جهة أخرى، بدأت بعض مدارس “تعليم الرياض” بإدراج ساعة النشاط إلى جدول الحصص اليومي، والبدء في تفعيلها مع مطلع الأسبوع المقبل، حيث سيتم تنفيذها بعد الحصة الرابعة، بزيادة ساعة إلى اليوم الدراسي، وسط الجدل الدائر حول آلية تفعيلها، فيما تعذر على مدارس أخرى إضافتها؛ لكونها تشكل عبئاً إضافياً على أنصبة معلميها التي تبلغ 24 حصة مع وجود عجز في أعدادهم، وعدم وجود رواد نشاط متفرغين.
بعض مدارس الرياض أدرجتها بالجدول.. وأخرى أعاقها عجز المعلمين :
“وزير التعليم ” ينفي شائعة إلغاء ساعة النشاط ويؤكد أن الحرية للإدارات والمعلمين في تنفيذها
صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات - التحرير
نفى وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، حقيقة الشائعات التي راجت عبر مواقع التواصل عن إلغاء ساعة النشاط، مؤكداً أنه “ترك مساحة واسعة للمعلمين وإدارات المدارس في تنفيذ ساعة النشاط التي أضيفت هذا العام، وتنفيذ الأنشطة المصاحبة لها، والبحث عن المناسب منها للطلاب والطالبات وبيئاتهم التعليمية، والاستفادة من الخبرات الموجودة في المدرسة”. وأضاف “العيسى” أعتقد أن هذه مساحة جيدة وكافية يستطيع من خلالها المعلمون والمعلمات تقديم أفضل ما لديهم لطلابنا وطالباتنا”.
نفى وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، حقيقة الشائعات التي راجت عبر مواقع التواصل عن إلغاء ساعة النشاط، مؤكداً أنه “ترك مساحة واسعة للمعلمين وإدارات المدارس في تنفيذ ساعة النشاط التي أضيفت هذا العام، وتنفيذ الأنشطة المصاحبة لها، والبحث عن المناسب منها للطلاب والطالبات وبيئاتهم التعليمية، والاستفادة من الخبرات الموجودة في المدرسة”. وأضاف “العيسى” أعتقد أن هذه مساحة جيدة وكافية يستطيع من خلالها المعلمون والمعلمات تقديم أفضل ما لديهم لطلابنا وطالباتنا”.
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