شارك 175 منسقاً للأمن والسلامة بمدارس تعليم مكة اليوم في برنامج تدريبي بمدارس المعرفة الأهلية.
وتناول البرنامج -الذي حضره مدير إدارة الأمن والسلامة خالد الحارثي ومشرف الأمن والسلامة محمد الزهراني –
عدد من المحاور حول فرضيات الإخلاء ومصادر الخطر في المدرسة وتشكيل لجنة الأمن والسلامة ومحور مجموعة الطلاب أصدقاء السلامة.
كما تم تناول مسؤوليات مسؤول السلامة ومهامه.
هذا وقد تخلل البرنامج معرضاً مصغراً للأمن والسلامة
واستعراض آليات الدفاع المدني بمشاركة من رجال الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة .
وقال خالد الحارثي مدير إدارة الأمن والسلامة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة أن الإدارة تسعى لزيادة الوعي لدى منسقي الأمن والسلامة بأمور السلامة المدرسية وماهذه البرامج إلا واحدة من عدد من البرامج التي تُقدمها الإدارة بإشراف ومتابعة مستمرة من المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي الذي يسعى دائماً لأن تكون مدارس تعليم مكة آمنة ومسؤولي السلامة فيها على قدر كبير من الوعي للتعامل مع الحالات التي تستدعي ؛موجهاً شكره لمنسقي الأمن والسلامة على حضورهم واهتمامهم بما يُنمي لديهم ثقافة السلامة مثنياً بالشكر لمدارس المعلم على استضافة البرنامج وتهيئة المكان الملائم ولرجال الدفاع المدني على حضورهم ومشاركتهم المميزة متمنياً السلامة الدائمة لمدارس مكة.