شارك أكثر من ٨٠٠ طالب وطالبة من طلاب مدارس مكة الثانوية في فعالية شباب متمكن لبناء المستقبل والتي نظمتها مدينة الملك عبدالله الطبية خلال الفترة من الخامس من شهر محرم الحالي إلى منتصف الشهر .
يأتي ذلك ضمن التعاون المثمر بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلاً في إدارة الشؤون الصحية المدرسية مع مدينة الملك عبدالله الطبية بما يخدم الميدان التعليمي صحياً وتثقيفياً .
وأوضح محمد بن مستور الصليمي مدير الشؤون الصحية المدرسية بتعليم مكة أن الفعالية تستهدف ٨٠٠ من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية والذين تم ترشيحهم من ٦٠ مدرسة بمختلف مكاتب التعليم , وقد تم تقسيمهم على مجموعات خلال مدة الفعالية التي تستمر لمدة عشرين يوما الأسبوعان الأولان مخصصة للبنين والأخرى مخصصة للبنات وذلك بمقر مدينة الملك عبدالله الطبية .
لافتاً إلى أن الفعالية تهدف إلى تهيئة الشباب لقيادة الرؤية المستقبلية , وتمكنهم من إتقان مهارات القادة , وذلك خدمةً للميدان التعليمي صحياً وتثقيفياً , ولأهمية جودة المخرجات التعليمية والتدريبية , والاستثمار المعرفي في الموارد البشرية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.