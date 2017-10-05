احتفت مدرسة زمزم الابتدائية بمكة باليوم العالمي للمعلم المصادف 5 اكتوبر من كل عام ميلادي والموافق ليوم الخميس الموافق ١٤٣٩/١/١٥ والذي يهدف إلى التذكير بأهمية المعلم ومكانته بإعتباره صانعا للأجيال ومعلما للناس الخير .
أعدت المدرسة ممثلة في النشاط الطلابي برنامجا إذاعيا بهذه المناسبة تضمن العديد من الفقرات المتنوعة عن أهمية ومكانة المعلم وحقوقه نحو طلابه …
كما تم تفعيل يوم المعلم في حصص التربية الفنية بإشراف مشرف النشاط الفني أ / ياسر المصيري .
كان ذلك بتوجيه مباشر من قائد المدرسة أ / طه الجفري وبإشراف رائد النشاط أ / صالح السلمي .