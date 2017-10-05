أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، عن تشكيل مجلس استشاري برئاسته، ويكون من معلمين ومعلمات يتم اختيارهم من إدارات التعليم، مشيراً بأن المجلس ينعقد بصفة دورية من أجل تعزيز مشاركة المعلمين الفاعلة والإسهام في تجويد عمل الوزارة.
جاء ذلك خلال رعايته لحفل وزارة التعليم بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، حيث أكد الوزير في كلمته بهذه المناسبة ” أننا نهتم ونقدر المعلمين والمعلمات ونعتبر كل يوم في العام هو يومهم ”
وأضاف ” العيسى ” نقدم الشكر والتقدير لأكثر من 600 ألف معلم ومعلمة يعملون بكل جد واجتهاد لأداء رسالتهم السامية.
حيث اضاف أن حكومة المملكة العربية السعودية حرصت على دعم مكانة المعلم بكافة الوسائل المعنوية والمادية.
وأستطرد: يمثل المعلمون والمعلمات أكثر من 60 في المئة من موظفي الدولة.