إلى من كانت إشراقتهم مضئيه لحضارات العالم … إلى ينابع الحكمه والعلم …. إلى شعلة المعرفه اينما حلوا وارتحلوا …. هنيئا لكم العطاء أينما كنتم …. هنيئا لكم يومكم الأغر هذا ..
يسر إدارة الروضة الحادية عشر ببني سار أن تزف أجمل الكلمات والعبارات الى معلمات الروضة بهذه المناسبة ( اليوم العالمي للمعلم) .
فلكن كل الشكر والتقدير على جميع الجهود التي تبذل داخل الروضة .
بأسم أمهات الروضه ارفع اسمى آيات الشكر والعرفان لكن في هذا اليوم الأغر فهنيئا لكن هذا الحب والتقدير من أمهات وأطفال الروضة ..
وقد قدمت قائدة الروضه الأستاذة نجمه الحارثي شكرها وتقديرها لكل من شاركنا في هذا اليوم من أمهات وأطفال سواء كانت المشاركة صور او عبارات او كلمات او هدايا ..
وفي الختام ارفع الشكر والتقدير الى ام الروضه العاملة / عاصمة يوسف على كل الجهود التى تبذلها من اجل اسعاد الجميع ….
إليكم بغض المشاركات من الأمهات