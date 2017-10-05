اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري توجيه ٢٩٨ معلماً من المعينين الجدد إلى مدارسهم والتوجه فوراً للمباشرة بمدارسهم دون الحاجة لمراجعة الادارة ويمكنهم الاستعلام عن مدارسهم عبر حساباتهم في نظام نور كما أوضحت إدارة تعليم تبوك أنه وتسهيلاً على المعلمين المعينين الجدد فإنه من يباشر بموعد أقصاه اليوم غد الخميس ١٥-١-١٤٣٩هـ سيتم احتساب مباشرته اعتباراً من يوم أمس الأربعاء ١٤-١-١٤٣٩هـ ، وخلاف ذلك ستحتسب المباشرة بتاريخ مباشرته الفعلية بالمدرسة . وثمن مدير التعليم في هذا الصدد متابعة وجهود الشؤون المدرسية وإدارة شؤون المعلمين وإدارة العلاقات والإعلام متمنياً التوفيق للمعلمين الجدد في رسالتهم السامية.
مدير تعليم منطقة تبوك المكلف يعتمد توجيه 298 معلما جديدا
مدير تعليم منطقة تبوك المكلف يعتمد توجيه 298 معلما جديدا
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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