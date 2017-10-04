برعاية سعادة رئيس مركز الفرشة / علي جبران بن محسنة، وبحضور سعادة مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة د. ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، وسعادة مدير عام مركز الدعم التعليمي للحد الجنوبي بوزارة التعليم د. أحمد بن قران
أقام مكتب التعليم بالفرشة بمقر نادي الحي بمجمع النهضة التعليمي احتفاءً باليوم الوطني ٨٧
وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة التعليم تفضل بإلقائها سعادة مدير التعليم د. ملفي العتيبي مستلهماً ذكرى توحيد هذا البلد الأمين على يد جلالة المغفور له بإذن الله الملك / عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ( طيب الله ثراه ) وماتحقق لهذا الوطن من تطور وإزدهار في عهد أبنائه البرره ملوك هذه الدولة المباركة وصولاً إلى عهدنا الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبدالعزيز ملك الحزم والعزم داعياً الله عزوجل لإخواننا المرابطين على الثغور بالنصر والتمكين وللأشقاء في اليمن السعيد عودة الشرعية، كما شكر القائمين على إعداد هذا الحفل وعلى رأسهم سعادة مدير مكتب التعليم بالفرشة أ. صالح بن عبدالله الشريف، تلى ذلك قصيدة شعرية للشاعر / محمد بن نغموش حازت على إعجاب واستحسان الحضور
تلا ذلك لوحة استعراضية لمجموعة من طلاب ثانوية النهضة.
وفي ختام الحفل تم تكريم المشاركين والداعمين لهذا الاحتفال.
مكتب التعليم بالفرشة يحتفي باليوم الوطني ٨٧
صحيفة التعليم الإلكترونية : سراة عبيدة - الفرشة
برعاية سعادة رئيس مركز الفرشة / علي جبران بن محسنة، وبحضور سعادة مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة د. ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، وسعادة مدير عام مركز الدعم التعليمي للحد الجنوبي بوزارة التعليم د. أحمد بن قران
برعاية سعادة رئيس مركز الفرشة / علي جبران بن محسنة، وبحضور سعادة مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة د. ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، وسعادة مدير عام مركز الدعم التعليمي للحد الجنوبي بوزارة التعليم د. أحمد بن قران
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