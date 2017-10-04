عقد قسم الرياضيات بمكتب التعليم شرق المدينة المنورة اللقاء التربوي الأول له مع معلمي الرياضيات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية تحت عنوان ( معلم الرياضيات الذي نريد ) وذلك بحضور جميع المشرفين التربويين في القسم وقد بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من المشرف التربوي الأستاذ / ناصر القحطاني نرحب فيها بالأخوة الزملاء المعلمين وتحدث عن أهمية مثل هذه اللقاءات في نقل الخبرات والمعارف وتبادلها، وتطرق بعد ذلك للمهام والمسؤوليات المطلوبة من معلم الرياضيات والتي تتطلب بذل مزيد من الجهد في الاطلاع والبحث عن كل جديد. ثم تناول المشرف التربوي الأستاذ / منصور الحريقي أهم استراتيجيات التعلم النشط وكيفية توظيفها في تعليم الرياضيات وماهي الأدوار المطلوبة من المعلم والطالب في هذه الاستراتيجيات . كما تحدث عن أهمية الإعداد والتحضير الذهني والكتاب لمعلمي الرياضيات بالإضافة إلى نموه المهني .
كما تناول المشرف التربوي الأستاذ / منصور البلادي أهم مواصفات الاختبار الجيد وطريقة إعداده ؛ وبعض الأخطاء التي قد تقع عند إعداد أسئلة الرياضيات ؛ كما تطرق إلى ملف الانجاز لمعلم الرياضيات وكيفية إعداد وطرق التوثيق فيه. ثم تناول الموهوبين في الرياضيات وكيفية إكتشافهم وتبنيهم ومساعدتهم على تنمية قدراتهم التفكيرية. بعد ذلك تحدث المشرف التربوي الأستاذ / عبدالرحمن الرحيلي عن الخطوات المهمة لتدريس الرياضيات وخاصة المفاهيم الرياضية وتناول في عرض تطبيق بعض الأساليب والطرق لتدريس المهارات الرياضية.
ثم قدم بعض المعلمين أفكار وتجارب مميزة قاموا بتطبيقها في الميدان ولقت نجاح باهر ومميز. .
مكتب تعليم شرق المدينة المنورة ينظم لقاء بعنوان ( معلم الرياضيات الذي نريد )
صحيفة التعليم : المدينة المنورة - منصور البلادي
عقد قسم الرياضيات بمكتب التعليم شرق المدينة المنورة اللقاء التربوي الأول له مع معلمي الرياضيات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية تحت عنوان ( معلم الرياضيات الذي نريد ) وذلك بحضور جميع المشرفين التربويين في القسم وقد بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من المشرف التربوي الأستاذ / ناصر القحطاني نرحب فيها بالأخوة الزملاء المعلمين وتحدث عن أهمية مثل هذه اللقاءات في نقل الخبرات والمعارف وتبادلها، وتطرق بعد ذلك للمهام والمسؤوليات المطلوبة من معلم الرياضيات والتي تتطلب بذل مزيد من الجهد في الاطلاع والبحث عن كل جديد. ثم تناول المشرف التربوي الأستاذ / منصور الحريقي أهم استراتيجيات التعلم النشط وكيفية توظيفها في تعليم الرياضيات وماهي الأدوار المطلوبة من المعلم والطالب في هذه الاستراتيجيات . كما تحدث عن أهمية الإعداد والتحضير الذهني والكتاب لمعلمي الرياضيات بالإضافة إلى نموه المهني .
عقد قسم الرياضيات بمكتب التعليم شرق المدينة المنورة اللقاء التربوي الأول له مع معلمي الرياضيات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية تحت عنوان ( معلم الرياضيات الذي نريد ) وذلك بحضور جميع المشرفين التربويين في القسم وقد بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من المشرف التربوي الأستاذ / ناصر القحطاني نرحب فيها بالأخوة الزملاء المعلمين وتحدث عن أهمية مثل هذه اللقاءات في نقل الخبرات والمعارف وتبادلها، وتطرق بعد ذلك للمهام والمسؤوليات المطلوبة من معلم الرياضيات والتي تتطلب بذل مزيد من الجهد في الاطلاع والبحث عن كل جديد. ثم تناول المشرف التربوي الأستاذ / منصور الحريقي أهم استراتيجيات التعلم النشط وكيفية توظيفها في تعليم الرياضيات وماهي الأدوار المطلوبة من المعلم والطالب في هذه الاستراتيجيات . كما تحدث عن أهمية الإعداد والتحضير الذهني والكتاب لمعلمي الرياضيات بالإضافة إلى نموه المهني .
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