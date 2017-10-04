تحت رعاية وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى تحتفي وزارة التعليم يوم غد الخميس ، الخامس من اكتوبر باليوم العالمي للمعلم، وذلك بمقر مسرح الوزارة.
وياتي هذه الاحتفاء مشاركة لدول العالم في هذا اليوم الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام كما أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة منذ عام 1994م باعتباره يوافق ذكرى اعتماد التوصية المشتركة بين اليونسكو ومنظمة العمل الدولية بشأن أوضاع المدرسين، وهي توصية تشمل عدداً من المبادئ التوجيهية بشأن السياسات التربوية، والبرامج التعليمية، وإعداد المعلمين، وتوظيفهم، وظروف عملهم، ومشاركتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعليم.
ويأتي هذا الاحتفاء امتداداً للنجاح الذي حققته وزارة التربية والتعليم في الاحتفالات السابقة التي عنيت بتفعيل هذا العام , وإبرازها للعديد من جوانب الإبداع والتميز للمعلمين والمعلمات في الميدان التربوي ,وتأكيداً للاهتمام التي توليه الوزارة للمعلمين والمعلمات , وإيماناً منها بعظم الرسالة التي يحملها كل معلم ومعلمه , وتكريماً لمكانتهما باعتبارهما المحور الرئيس في العملية التربوية .