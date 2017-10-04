تحتفي كلية التربية باليوم العالمي للمعلم، تحت شعار” تمكين المعلم”، بعد غد الخميس، تحت رعاية مدير جامعة الملك سعود، الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر.
وقال عميد كلية التربية، الأستاذ الدكتور فهد بن سليمان الشايع، إن هذا اليوم يأتي انطلاقاً من دور الكلية في إعداد المعلمين وتأهيلهم، والتي أخذت على عاتقها أن تضع رؤية إستراتيجية متكاملة لإعداد المعلم في المملكة العربية السعودية.
وأضاف “الشايع” أن هذا اليوم تذكير بأهمية دور المعلم في المجتمع، وبأهمية تمكينه وإتاحة الفرص المناسبة له، مما يعزز دوره ويسهم في تقديمه لرسالته على أكمل وجه.
وفي هذه الفعالية، سوف يتم إقامة معرض تشارك فيه العديد من الجهات ذات العلاقة بالمعلم من خارج الجامعة، كهيئة التقويم للتعليم، المركز الوطني للقياس، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، شركة تطوير للخدمات التعليمية، المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، إضافة لمشاركة أكثر من عشر جهات بالجامعة كالجمعيات العلمية والمراكز البحثية والأقسام الأكاديمية.
وأشار وكيل كلية التربية للشؤون الأكاديمية، الدكتور سعيد الشمراني، إلى إقامة العديد من الورش التدريبية المصاحبة لهذا المعرض المقدمة من جهات مختلفة كهيئة تقويم التعليم، شركة تطوير للخدمات التعليمية، المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، وغيرها من الجهات المشاركة في الفعالية.
وسوف تشارك الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن) بندوة بعنوان “المعلم: تجارب متميزة من الميدان”، يتم من خلالها استضافة عدد من المعلمين والمعلمات أصحاب التجارب والخبرات التعليمية والحاصلين على جائزة التعليم للتميز.