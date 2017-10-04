تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، يوم غد الخميس، باليوم العالمي للمعلم الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام؛ وذلك على مستوى كل الإدارات ومكاتب التعليم ومدارس المنطقة.
وقال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع: هذا الاحتفاء يأتي انطلاقاً من الإيمان بمكانة المعلم ودوره المحوري في العملية التعليمية، ويجب تنظيم الفعاليات التربوية المتنوعة على مستوى الإدارة العامة ومكاتب التعليم والمدارس.
وأضاف: سيتم تفعيل هذه المناسبة من خلال توظيف الإذاعة الصباحية والفعاليات المدرسية، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية؛ سواء من الأفراد أو أولياء الأمور أو مؤسسات المجتمع المدني، واستثمار الوسائل الإعلامية المتاحة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي لإبراز المناسبة.
وشدد “المانع” على ضرورة التوثيق الإعلامي للمشاركات والفعاليات، والرفع بتقرير إلى إدارة الإشراف التربوي عما تم تنفيذه خلال المناسبة من أنشطة.