رعى مدير التعليم بمحافظة الزلفي الأستاذ محمد الطريقي مؤخرا حفل ختام برامج التوعية الإسلامية للعام الدراسي 1437-1438هـ في قاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة، وذلك بحضور المساعد لشؤون تعليم البنين حمد الناصر والمساعد للشؤون المدرسية خزعل العصيمي ورؤساء الأقسام ورئيس قسم التوعية الإسلامية السابق الأستاذ عبدالعزيز الغنام ومشرف التوعية الإسلامية السابق عبدالله الغيث وقادة المدارس ورواد التوعية، وقد افتتح الحفل بكلمة لرئيس قسم التوعية الإسلامية أحمد الذويخ أشار فيها إلى أهمية برامج التوعية الإسلامية في تحصين الطلاب من الأفكار المنحرفة ومساهمتها في بناء شخصية الطلاب ليكونوا لبنة صالحة في مجتمعهم، وفاعلين في خدمة وطنهم وولاة أمرهم، كما قدّم شكره لكل من ساهم في تفعيل برامج التوعية ودعمها لتحقق أهدافها، بعد ذلك تم عرض نماذج لعدد من الطلاب في حفظ القرآن الكريم وحفظ السنة النبوية، ثم شاهد الحضور عرض مرئي لبرامج التوعية، بعد ذلك تم تكريم الزميلين السابقين في قسم التوعية الغنام والغيث، ثم ألقى مدير التعليم كلمة هنأ فيها الطلاب والمعلمين على ما حققوه من مراكز متقدمة سواء على مستوى المحافظة أو على مستوى المملكة في مسابقات القرآن الكريم والسنة النبوية والبحوث العلمية، وقدّم خالص شكره لرئيس ومشرف التوعية السابقين على ما قدما من جهود متميزة ساهمت في تميز التوعية بتعليم الزلفي وأجزل الشكر لجميع من شارك وساهم ودعم برامج التوعية من مشرفين وقادة مدارس ورواد، كما أكد الطريقي على ضرورة تقديم البرامج المحصنة والتي تغرس القيم الإسلامية النبيلة في نفوس أبنائنا الطلاب، مشيراً إلى أهمية متابعة الطلاب وتبصيرهم بما ينير طريقهم وعدم الانسياق خلف برامج التواصل الاجتماعي والحرص على متابعة المواقع المعتمدة والمعروفة والتي تقدم الفائدة، والبعد عن المواقع المجهولة، مؤكداً على أهمية تفعيل المنصات الإعلامية للأقسام والمدارس, وعرض المنجزات والبرامج وإبرازها لتعكس تميز وإنجازات تعليم الزلفي، بعد ذلك تحدث رئيس التوعية سابقاً مقدماً شكره للجميع على دعوتهم وتكريمهم، وفي الختام تم تكريم مسؤولي التوعية ولجان التحكيم والطلاب الفائزين في المسابقات.
الطريقي يرعى حفل ختام برامج التوعية بتعليم الزلفي
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