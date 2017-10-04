رعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران حفل الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بمناسبة اليوم الوطني 87 بمركز الأمير مشعل للمعارض والمؤتمرات بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائب أمير منطقة نجران ونائب وزير التعليم د. عبد الرحمن العاصمي والعديد من مدراء الإدارات الحكومية والمواطنين.
وافتتح سموه فور وصوله المعرض المصاحب للمناسبة واطلع على ما يحتويه من مشاركات باليوم الوطني من طلاب وطالبات التعليم ومعارض الإدارات الحكومية المشاركة إضافة إلى ركن خاص للجنود البواسل يمثله أبناء الشهداء والمرابطين ، بعد ذلك انطلق الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة لمدير عام التعليم بالمنطقة د . محسن بن علي حكمي قال فيها “إن يومِ الوطن يوم تتجددُ فيه الهممُ، وتتحفَّزُ فيه العزائمُ لمواصلة مسيرة العز التي بدأها القائدُ المؤسسُ الملك عبدُ العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ــ طيَّب الله ثراه ــ منذ أن وحدَ الشتات وجمع الكلمة , نتذكر في هذا اليوم كيف أخضع المؤسس بشجاعته وحكمته الصعاب وحولها فرصاً للنجاح، نتذكر أن الراحة لم تجدْ لها مكاناً في حياته ، نتذكر أن الإصرار والعزيمة القوية هي أحد أهم مقومات العمل المثمر والتي كانت واضحة لكل من يتأمل في سيرته ــ يرحمه الله ، ونتذكر في هذا اليوم أبناء الملك المؤسس وكيف ساروا على منوال أبيهم، واقتدوا بمنهجه في العدل والإنصاف والقوة وتحكيم الشريعة فنهضوا بهذا الوطن ، ورسَّخوا القيم وقادوا مسيرة النجاح والنهضة المباركة الشاملة. فالمملكة اليوم ــ وبفضل الله ــ تعيش نعمة الرخاءَ والأمن والتطور والعمران والنهضة الفكرية والعلمية، ولها حضور عالمي فاعل ترسم معالمه مشاريع حضارية عالمية تسعى من خلالها أن يسود الأمن والخير والسلام أرجاءَ الأرض فبورك لنا أبناء هذا الوطن ما ننعم به من سعادة وطمأنينة ، وبورك لنا ما نحمله من وفاء وولاء لهذا الوطن وقادته , وفي الختام إننا في إدارة تعليم منطقة نجران لنستشعر الأمانة الملقاة علينا لتربية النشء وندرك تماما أهمية العناية بهذا اليوم وغيره من المناسبات التي يمكن استغلالها لتعزيز قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن , وما هذا الحفل إلا أحد البرامج التي سعينا من خلالها إلى تحقيق هذا الدور وفق ما يمليه علينا حب هذا الكيان الشامخ مسترشدين بتوجيهاتكم وتوجيهات معالي الوزير ونائبه.
تلاها قصيدة فصحى تغنى فيها الشاعر بحب الوطن والإخلاص له بعدها تم عرض أوبريت بعنوان (رؤية وطن) من كلمات الشاعر نبهانا لودعاني والشاعرة الجازي اليامي وإخراج سعيد آل مرضمة ، بعدها قدم منسوبي التعليم هدية تذكارية لصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بهذه المناسبة.