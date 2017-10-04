بشأن المشاركة في فعاليات الدورة العشرون لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي عُقد صباح يوم الاثنين بقاعة الاجتماعات الملحقة بالإقسام النسائية بتعليم الزلفي لقاءً تعريفياً بالجائزة فئة الطالب المتميز، وذلك بحضور الطالبات المشاركات، حيث بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية لرئيسة اللجنة المساعد لشؤون تعليم البنات الأستاذة نورة الفرهود استعرضت خلالها بعض معايير الجائزة، بعدها تم شرح آلية المشاركة ومعاييرها من قبل منسقة الجائزة أسماء الوزان والأعضاء ” شريفة العقيل، هدى الزنيدي، عمشا الغزي” وفي ختام اللقاء تمت الإجابة على الاستفسارات فيما يخص الجائزة وكيفية المشاركة ومعاييرها.
ومن جانبها أوضحت رئيسة اللجنة المساعد لشؤون تعليم البنات بأن الجائزة تهدف إلى إبراز أهمية قطاع التعليم العام ودوره الأساسي في المجتمع والارتقاء بالأداء التعليمي وتدعيم مكانته بكل الوسائل اللازمة في كافة مراحله وقطاعاته، حيث يتم طرحها على مستوى المرحلة الثانوية ويحق للطالب الاشتراك فيها سنوياً مالم يسبق له الفوز فيها، مؤكدةً على فائدتها لتعزيز شخصية الطالبة وإمكاناتها لتكون طالبة مميزة ليس على مستوى وطنها بل على مستوى العالم معبرةً عن سعادتها بمشاركة الطالبات الفاعلة والمميزة في العام الماضي، وحثت الفرهود الطالبات المشاركات على الاستفادة من خبرة زميلاتهن ممن سبق لهن المشاركة