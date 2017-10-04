وافتتح مدير التعليم الاجتماع بكلمة رحب فيها بكل الحضور وهنأهم على نجاح خطة الاستعداد للعام الدراسي التي خلت من أي معوقات وسارت كما خُطط لها دون أي خطط طارئة, منوهاً على أهمية التخطيط في العملية التعليمية الذي يعد الركيزة الأساسية للنجاح والتطوير, لافتًا إلى أن إنجازات أي منظومة إنما تقاس بجودة مخرجاتها, وأن جميع الجهود لابد أن تصب في هذا الاتجاه.
ثم ناقش المجلس ثلاثة محاور رئيسة يتفرع كل محور إلى عدة نقاط كانت محل نقاشات ومداولات، وركزت المحاور على أداء الأقسام والمدارس وقياس رضا المستفيد، والاعتماد في ذلك على نتائج التقرير الموجز لفريق الذاتي للعام الدراسي 1437-1438هـ.
وقد خرج الاجتماع بعدة توصيات تمركزت حول متابعة خطط العام الدراسي بشكل عام, وتطبيق التقويم الذاتي لكل الأقسام, وحث الجميع على التعاون لتحقيق الأهداف المرسومة.