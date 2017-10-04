دشنت مساعدة المدير العام للتعليم بمنطقة عسير الأستاذة نورة آل مفرح ، أمس مبادرة ” استثمار إدارة المعرفة في تحقيق رؤية المملكة 2030″ ، بحضور قائدات المدارس من عدد من مناطق المملكة .
وأكدت آل مفرح في كلمة لها أن المبادرة ستسهم في تطوير الأداء في الميدان التربوي ،في ظل المتغيرات العلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية السريعة والمتوالية ، مؤكدة على ضرورة الاستفادة من المبادرة عطفا على أهميتها في المرحلة الراهنة ومن جهتها أوضحت صاحبة المبادرة قائدة المتوسطة السابعة عشر الأستاذة عيدة الأحمري ، أن استثمار إدارة المعرفة يكمن في الكوادر البشرية بالمدرسة سعياً للتطوير والتميز من خلال رفع الوعي المعرفي لدى جميع منسوبات المدرسة وتدريبهن على أفضل الممارسات لاستثمارها في إنتاج فعال ومتميز ، كما عددت أهم عوامل النجاح في المؤسسة التعليمية .
و حصرت الأحمري مصادر المعرفة في مجال التطوير المؤسسي والمهارات القيادية والسلوكية في سبعة مجالات رئيسة مقترنة باستشهادات مرئية من الواقع الفعلي للمدرسة ، والتي انطلقت من خلالها مبادرة ” صناعة التغيير من المدرسة التقليدية إلى المدرسة الجاذبة “، مستشهدة بفوز المدرسة وطالباتها في عدة مسابقات محلية وعالمية ، واستثمار المعرفة في مجال الموهوبات ، وعدد من البرامج ..