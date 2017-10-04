نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بوحدة شراكات المدرسة والأسرة والمجتمع ببرنامج ارتقاء برنامجا تدريبيا لتعزيز مشاركة المدرسة مع الأسرة والمجتمع ودورها في تنمية القيم والهوية الوطنية، استهدف البرنامج المشرفات التربويات في مكاتب التعليم بمكة وقائدات المدارس مع رائدات شراكة في المدارس من فئة المعلمات والبالغ حضورهن ٣٢ متدربة، حيث نفذت البرنامج المدربة نجلاء خان بإشراف منسقة البرنامج بالإدارة العامة صفية القارحي وذلك في مركز التدريب الأول بالعزيزية ولمدة ثلاثة أيام جرى خلالها تدريب المتدربات على الحقيبة الوزارية للبرنامج وعرض نماذج تجريبية وعمل استبيان خاص بالبرنامج تم تطبيقه على عينة من الأسر المستهدفة بالبرنامج.
وقالت منسقة البرنامج بالإدارة المشرفة التربوية صفية القارحي: يأتي البرنامج التدريبي ضن مبادرة “ارتقاء” لتعزيز مشاركة الأسرة في العملية التعليمية، حيث عملت إدارة تعليم مكة على تطبيقه منذ انطلاقته الأولى في وزارة التعليم وقدمت الإدارة ورش مختلفة تنشر ثقافة البرنامج في مكاتب التعليم والمدارس التابعة لها، كما شارك فريق البرنامج في احتفالية اليوم الوطني في مول الحجاز لنشر ثقافته على مستوى المجتمع المحلي.
وأضافت: تسعى المبادرة إلى تحقيق أهداف التحول الوطني المتمثلة في مفهوم الأسر المعرفية من خلال مواجهة الفجوة الحالية بين المدرسة والمجتمع، واعتبار إشراك الأسرة في التعليم.