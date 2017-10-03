ضمن التعاون المشترك بين إدارة الموهوبين بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ومدارس التعليم الأهلي بمكة المكرمة، تم صباح اليوم الثلاثاء الموافق: 13/ 1/ 1439هـ عقد شراكة تعاونية لتفعيل برنامج ( مبادرة الباحث الصغير) بين إدارة الموهوبين ومدارس شعاع المعرفة الأهلية بمقر المدارس.
حيث تتبنى المدارس التنفيذ الكامل لكل معطيات البرنامج، وتتبنى إدارة الموهوبين الإشراف على التنفيذ مع دعم البرامج التدريبية المتخصصة في هذا المجال.
علمًا أن البرنامج يخدم كافة مدارس التعليم العام والأهلي في مكة المكرمة للمرحلة الابتدائية. وقد مثل إدارة الموهوبين مدير الإدارة الدكتور محمد بن عوض رواس حضر بالنيابة عنه الدكتور سليمان حسن عسيري، فيما مثل الإدارة العامة لمدارس شعاع المعرفة الأهلية مدير عام المدارس الدكتور محمد بن عيسى الشاعري.
وحضر توقيع العقد مشرف الموهوبين بإدارة تعليم مكة الأستاذ عادل أبوبكر قطب ومدير الإشراف بالمدارس فهد الثبيتي و مدير التدريب بالمدارس محمد عياش وقائد القسم الابتدائي بالمدارس إياد محمد سندي ومشرف الموهوبين بالقسم الابتدائي خالد عبدالجواد.
تفعيل شراكة ( مبادرة الباحث الصغير ) بين إدارة الموهوبين بتعليم مكة ومدارس شعاع المعرفة الأهلية
صحيفة التعليم - صالح السلمي
ضمن التعاون المشترك بين إدارة الموهوبين بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ومدارس التعليم الأهلي بمكة المكرمة، تم صباح اليوم الثلاثاء الموافق: 13/ 1/ 1439هـ عقد شراكة تعاونية لتفعيل برنامج ( مبادرة الباحث الصغير) بين إدارة الموهوبين ومدارس شعاع المعرفة الأهلية بمقر المدارس.
ضمن التعاون المشترك بين إدارة الموهوبين بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ومدارس التعليم الأهلي بمكة المكرمة، تم صباح اليوم الثلاثاء الموافق: 13/ 1/ 1439هـ عقد شراكة تعاونية لتفعيل برنامج ( مبادرة الباحث الصغير) بين إدارة الموهوبين ومدارس شعاع المعرفة الأهلية بمقر المدارس.
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