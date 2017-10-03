عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بإدارة الموهوبات يوم الثلاثاء الموافق 13 / 1/ 1439هـ ، اللقاء الاستطلاعي لمعلمي ومنسقات الموهوبات للعام الدراسي
1438_1439هـ ، وبحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة الغامدي، وبإشراف مديرة إدارة الموهوبات د. ليلى الصاعدي .استهدف اللقاء مُعلمات ومنسقات الموهوبات والذي بلغ عددهن 244 مُعلمة ومُنسقة ، حيث جرى خلاله توضيح خطة إدارة الموهوبات للعام 1438 -1439 هـ ، وتنظيم مهام المنسقات في البيئة المدرسية وإطلاق الشعار الجديد لإدارة الموهوبات و اختيار إدارة الموهوبات لمبادرة فصول الموهوبين والموهوبات في التعليم العام كأحد مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 ، كما تم شرح خطة الموهوبات في مدارس التعليم العام لمنسقات الموهوبات ؛لتفعيل البرامج الوزارية والمبادرات ، والتعرف على سجل المنسقة والمهام المناطة بها للعام 1438-1439هـ ، وفي نفس السياق تم إطلاق خدمة (مستشارك) من قبل مركز الموهوبات ومتوفرة للرد على استفسارات الطالبات بخصوص الاولمبياد الوطني للأبداع العلمي ” إبداع 2018 ” إضافة إلى ذلك وضمن مبادرة عاون كُرمت المعلمات اللاتي دربن طالبات التسريع في المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسط ، ومدارس الشراكة المجتمعية ، ومديرات ومنسقات الموهوبات للعام 1437-1438هـ .
وقد استهل البرنامج بآيات عطرة من الذكر الحكيم ، تلاها كلمة ضافية لمساعدة المدير العام للشؤون التعليمية د .آمنة الغامدي والتي رحبت فيها بالجميع من معلمات ومنسقات ومشرفات ومديرة الإدارة ، مُباركة لهن هذه الجهود التي سُخرت لخدمة هذه الفئة حتى برزت آثار هذا الجهد ، مُعرجة على أن التعليم من بداياته في تاريخ مملكتنا شمل عدة مسميات ابتداءً من التعليم العام ووصولاً للطرف الأعلى بمثلث الهرم الذي اهتم بالموهوبات وذوي الإعاقات وهذا إن دل فإنما يدل على تطور التعليم عبر السنين حتى أصبح نوعي يهتم بكل الفئات ، كما توجهت بالحديث تحديداً عن الموهوبات اللاتي هن أساس هذا اللقاء المبارك بإذن الله ، وكون هذه الفئة المعول عليها لرؤية مملكتنا 2030 ، وكما أبانت بأن الطالبة الموهوبة الآن تعرف واجبها المُحتم نحو خدمة الوطن ، فهي دائرة الضوء على مستوى الدولة ، مؤكدةً ومشددةً على أهمية تعزيز القيم وزرعها فيهن أولاً وأخيراً ، وأن تجعل من ذكائها ما يحملها المسؤولية أكثر لتكون صاحبة قيم وفكر يُفتخر بها وطنياً و دولياً، مُذكرةً بأن الاهتمام بها قفز عالياً وأصبح للموهوبة كيان حقيقي واجراءات واضحة ، والعمل معهم عمل مؤسسي واضح الأهداف ،مُهنئة المجتمع التعليمي بمكة والقائمات على الموهوبات في اختيار مكة لتحقيق مبادرة فصول الموهوبين ضمن التحول الوطني 2020، مختتمة كلمتها بالشكر والدعاء بالتوفيق والنجاح للجميع ، حاثة على الإخلاص والتوكل على الله .
ومن جانبها ألقت مديرة إدارة الموهوبات د. ليلى الصاعدي كلمة أوضحت فيها بعد أن بدأتها مُرحبةً بالحضور الكريم من معلمات ومنسقات ، ومُهنئة باليوم الوطني للملكة يوم الفخر والعزة ، أن الطالبات ثروة الوطن، وهن اللاتي يعول عليهم الوطن ، فقد شرفننا بالمحافل الدولية حتى أصبحن منهن متطوعات لخدمة زميلاتهن في التعليم ، مُبينةً إلى أن هذا اللقاء سيحمل الكثير من المحاور على رأسها البرامج الوزارية والمبادرات الوطنية التي تقوم وتُبنى عليهن ، مُنوهةً على الصدى الذي حصلت عليه فصول الموهوبات ومدى نجاحها حيثُ تم اختيار إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة الموهوبات لتحقيق مبادرة التحول الوطني 2020 ، مُتوجهة بالشكر والتقدير للمعلمات والمنسقات اللاتي كُن السفيرات بالميدان رغم الضغوط والمشاغل إلا انهن لم يألين جهداً بتعاونهم مع الإدارة ، مشيرةً على أن الشكر الذي حصلت عليه إدارة الموهوبات يعود إلى تكاتف الجميع دون استثناء ، مختتمة كلمتها بالدعاء للجميع بالتوفيق ، مُوضحةً استحقاقهن وفي يوم المعلم للتقدير والتكريم على كل ما قدمنهُ وبذلنهُ من جهود ملموسة .
عقب ذلك تناولت المشرفة أحلام السعيدي الحديث عن المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين في المملكة من خلال اختبار قياس للصف الثالث والسادس ابتدائي والصف الثالث متوسط وذلك حرصاً على طاقاتهم والاستفادة من إمكانياتهم ، ورعاية قدراتهم وميولهم وتقديم التدريب المناسب لهم .
كما تحدثت المشرفة رجاء عبدالله عن برنامج التسريع من حيث مفهومة والتعريف الإجرائي للنظام ، والصفوف الدراسية التي يطبق عليها نظام التسريع وشروطه والاحصائيات الخاصة به ومبادرة عاون ، كما تطرقت لسجل المنسقة ودليل منسقة الموهوبات وكيفية استخدامه وتفعيله من قبل المنسقات .
ومن جانبها تقدمت المشرفة نوف الأنصاري بالحديث عن الأولمبياد العلمي مراحله وأهميته وإطلاق خدمة مستشارك ، وكيفية التسجيل به ، وكيفية الاستفادة من المشرفين الأكاديميين في الداخل والخارج في مرحلة تسجيل المشاريع في أولمبياد إبداع المرحلة الثانية ومن جانبها أوضحت المشرفة سهام العميري برنامج الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع واليوم الخليجي للموهبة والإبداع تحت شعار (طموح موهوب رؤية وطن) ، والذي يهدف إلى نشر ثقافة موهبة في الميدان التربوي والمجتمع المحلي، وتعزيز الاتجاهات الايجابية نحو الموهبة ، وتوضيح الأساليب العلمية لاكتشاف ورعاية الموهوبين ،وإبراز التجارب في مجال رعاية الموهوبين ، والوصول لأفكارهم ومنتجاتهم إلى العالمية.
و أبانت المشرفة أمل الرميح في كلمتها التي تحدثت فيها عن متوسطة الشفاء العدوية وثانوية أم سلمة للموهوبات ، مُوضحةًأن ما يقارب 2% من مخرجات المشروع الوطني للموهوبات يتم تسجيلهم بالشفاء ومدرسة أم سلمة ، فلذلك نلاحظ أن الطالبات فيها يتصفن بالمستوى العالي ، وسرعة الفهم ولذلك المعلمات يخضعن للتدريب السنوي من الإدارة ، مُشيرة إلى تاريخ افتتاح ثانوية أم سلمة لهذا العام 1438-1439 بواقع فصلين ونظام مقررات ،
كما أوضحت أن هناك أكثر من 30 دورة تطويرية ، ودورات في الإرشاد النفسي لا تقل عن 20 دورة ، كما أن الطالبات ينقلن التدريب بين الفصول ، موضحةً بأن المدرسة قد تشرفت بزيارة معالي وكيل وزير التعليم بالوزارة د. هيا العواد ، والوفد الماليزي الذي اطلع على انتاج الفصول ، كما تطرقت إلى أهمية فتح فصول الموهوبين .
و قدمت المشرفة نادية بندقجي التعريف بشعار موهبة ، وهو خاص بإدارة الموهوبين والموهوبات بمكة ،، كما اهتمت ببرنامج الرعاية المدرسية التي استهدفت الطالبات ، ضمن المشروع الوطني ، مُوضحةً عنوان البرنامج للرعاية بهذا العام تحت مسمى:( بحواسنا ندرك العالم ) مُعرجة على المدارس المُطبقة لهُ .
وفي نفس المجال تحدثت المشرفة الهام تنار عن مركز الموهوبات الذي يقدم رعاية تربوية شاملة ونوعية للطالبة الموهوبة من خلال تنفيذ برامج إثرائية متخصصة بالمنهج الدراسي ضمن الفصل الدراسي العادي من قبل معلمات المواد، وبرنامج اثرائي فاعل يقدم في غرفة مصادر الموهوبات من قبل معلمة الموهوبات ويلبي الاحتياجات المعرفية والأكاديمية والاجتماعية والنفسية للطالبة الموهوبة ، ويهدف الى تقديم خدمات تربوية نوعية متقدمة للطالبات الموهوبات ، كما أوضحت الهيكل التنظيمي للمركز والذي يشمل المساعدة للشؤون التعليمية ، ومديرة إدارة الموهوبات ومديرة مركز الموهوبات ومساعدة المركز بالإضافة لوحدة العلاقات والإعلام والتعرف والمعلومات والبرامج الإثرائية ، والبرامج المركزية والمسابقات .
كلمة مديرة مركز الموهوبات نسيم الغامدي التي أوضحت أن اكتشاف المواهب وتنميتها يعد من أهم وسائل تحقيق التقدم والرقي لأي مجتمع, لكون العنصر البشري هو أساس قيام
المجتمعات ومحور تنميتها وبناء حضارتها, فكم من أمة فقيرة في ثرواتها الطبيعية, غني بعقول أبنائها, متقدمة بفضل مواهبهم المتنامية. ومما لا شك فيه أن الموهبة دون اهتمام من أهلها أشبه ما تكون بالنبتة الصغيرة دون رعاية أو سقيا، ولا يقبل الدين ولا يرضى العقل أن نهملها أو نتجاهلها، لذلك فإن مهمتنا جميعًا أن نرعى غرسنا ونزيد اهتمامنا ليشتد عوده صلبًا وتورق أغصانه ظلاً يستظل به ، لمستقبل نحن في أشد الحاجة إليه، وفي عصر الإبداع وصقل الموهبة وتجسيدها على الواقع في خدمة الوطن .
من أجل ذلك لابد من تضافر الجهود في تنفيذ برامج متقدمة لرعاية الموهوبين لتكون شريكا وسنداً لوزارة التربية والتعليم في تقديم الرعاية الشاملة لهذه الشريحة الهامة التي قامت على
أكتافها الدول والمجتمعات المتقدمة , مستنده على تجارب ونظريات تربوية عالميه في هذا المجال .
وأوضحت المشرفة وفاء جان البحث العلمي وخطواته ومنهجيته وتصميمه واجراءاته وأفردت الحديث عن الباحث الماهر بالمرحلة الابتدائية والذي وصفته بمنهج حياة لأن الفكر العلمي هو هدف الأولمبياد وهو لجميع الطالبات فهي مسابقة دولية الهدف منها التعرف على بعض المواهب فهي ليست حكر فقط على الموهوبات بل لابد من نشر ثقافة منهج البحث العلمي ، وكذلك اشارت إلى حقيبة البحث العلمي وحقيبة التصميم الهندسي وتناولت المشرفة آمال الاحمدي الحديث عن مبادرة قافلة الإبداع والتي تشمل (
، الربوت ، والقيادة )Stem ( والخاصة بفصول الموهوبات والمدرسة المتوسطة والثانوية للموهوبات والتي سيقوم فريق من مشرفات الموهوبات بتدريب الطالبات عليها.
عقب ذلك احتُفل باختيار إدارة الموهوبات لمبادرة فصول الموهوبين والموهوبات في التعليم العام كأحد مبادرات برنامج التحول الوطني وأختتم اللقاء بتكريم المعلمات المشاركات في تدريس منهج الصف الخامس وتكريم المعلمات المشاركات في تدريس منهج ثاني متوسط ضمن مبادرة عاون للعام 1437 -1438 هـ ، تكريم مدارس الشراكة المجتمعية ، تكريم مديرات ومنسقات الموهوبات في القطاع العام للعام 1437 -1438 هـ .