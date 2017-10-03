وجه معالي وزير التعليم د.أحمد بن محمد العيسى مديري الجامعات السعودية في كافة المناطق والمحافظات بعدم منع الطالبات من الدخول بالجوال إلى الحرم الجامعي أو منعهن من استخدامه داخل الجامعة، وذلك بعد أن تلقت الوزارة عدداً من شكاوى الطالبات وأولياء أمورهن، فضلاً عما سببته اجراءات التفتيش غير المبررة من تأخيرهن عن المحاضرات. وأهابت الوزارة في تعميمها قيام الجامعات بدورها التربوي وما يتطلبه ذلك من غرس الثقة في نفوس الطالبات، وتمكينهن من استخدام المعطيات التكنولوجية بما لا يتعارض مع القيم والضوابط الشرعية، داعيةً في نفس الوقت إلى متابعة ما يطرأ من تصرفات فردية لبعض منسوبي ومنسوبات الجامعات والتي قد تعيق العمل بهذا التوجيه.
وزير التعليم يوجه بعدم منع الطالبات من استخدام الهواتف الذكية داخل الحرم الجامعي
وزير التعليم يوجه بعدم منع الطالبات من استخدام الهواتف الذكية داخل الحرم الجامعي
صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات - التحرير
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