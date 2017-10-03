وجهت وزارة التعليم إداراتها في المناطق والمحافظات بالاحتفاء باليوم العالمي للمعلم في الخامس من أكتوبر من كل عام والذي يوافق هذا العام يوم الخميس 15/1/1439هـ
جاء ذلك في تعميم لوزير التعليم وجهه لجميع إدارات التعليم حصلت عليه ” صحيفة التعليم الالكترونية ” نسخة منه.
وتضمن التعميم تفعيل هذه المناسبة من خلال الفعاليات والمناشط التربوية المتنوعة التي يتم تنفيذها على مستوى المدرسة ومكاتب التعليم والإدارة مع مراعاة توظيف الإذاعة المدرسية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية (أولياء أمور، مؤسسات المجتمع المدني ، والاستفادة من الوسائل الإعلامية المتاحة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي مع ضرورة التوثيق الإعلامي للمشاركات والفعاليات على أن يتم رفع تقرير بما تم تنفيذه إلى وكالتي التعليم خلال أسبوعين من تاريخ المناسبة .
ويأتي ذلك إيمانا بأهمية مكانة المعلم وتعزيزا للدور الرائد الذي يضطلع به وإرساله السامية التي يحملها ورغبة في إبراز مكانته اللائقة به.