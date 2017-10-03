في بادرة طيبة أمتزجت فيها مشاعر الحزن والوفاء , تفاجأ طلاب إحدى الفصول الدراسية لمرحلة الثالث متوسط في مدرسة الحسن بن علي الواقعه بحي الفيصلية بجدة صباح يوم أمس الاثنين بزيارة من قبل والد زميلهم المرحوم – بإذن الله- الطالب خالد حسين بن عبدالله العيدروس الذي توفي في إجازة الصيف تحديدا في منتصف شهر شوال الماضي , بسبب العارض الصحي الذي ألم به.
تأتي زيارة والد العيدروس (رحمه الله) تحقيقا لأمنيته التي دائما ما كان يتمناها قبل وفاته بأن يعود لزملائه الذين كانوا بصحبته في العام الماضي في مرحلة الثاني متوسط وتقديم الحلوى لهم تعبيرا عن حبه لهم ورغبة منه في مشاركتهم تناولها , إلا أن الله أصطفاه قبل تحقيق تلك الأمنية.
وناشد أبو خالد زملاءه أثناء لقائهم بأن يدعو له بالرحمة والمغفرة , مشيرا إلى أنه دائما ما كان يتحدث عن حبه وتقديره لهم , وفي ختام زيارته قدم لهم هدية رمزية باسم صديقهم المتوفى (رحمه الله).
من جانبه ثمن كل من نائبي قائد المدرسة الأستاذ /أحمد بن معيض الزهراني والأستاذ/ أحمد الشيخي تلك البادرة الكريمة داعين الله عز وجل أن يرحم (خالدا) ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
يذكر أن اللاعب السابق لنادي الاتحاد محمد نور قد بادر بزيارة العيدروس قبيل وفاته وهو يرقد في مستشفى الملك فهد بجدة بعد أن علم بمعاناته مع المرض وميوله (رحمه الله) وحبه الشديد للاعب , حيث جاءت زيارة نور استجابة لنداء العاملين بالمستشفى وبعد التنسيق المسبق معه.