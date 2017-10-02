أنقذت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة ٦١٨ طالبة من حريق نشب بإحدى المدارس. وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف وردنا بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في مدرسة بحي الستين خلف أسواق الحجاز وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في مكيف يقع داخل معمل للحاسب الآلي بالدور الثالث من مبنى المدرسة الستين الثانوية للبنات والمكونة من ثلاثة أدوار. وتمت السيطرة على الحادث وإخماده عن طريق وحدات الإطفاء فيما تم إخلاء 618 طالبة عن طريق أعضاء هيئة التدريس والإداريات ومسؤولي الأمن والسلامة ووحدات الإنقاذ بالدفاع المدني وفق خطة الإخلاء المعتمدة مسبقاً والمعمول بها في كافة المنشآت التعليمية، موضحاً أنه نجم عن الحادث إصابة مجموعة من الطالبات بحالة من الهلع والخوف، وتمت تهدئتهن وتلقين العلاج اللازم في الموقع عن طريق الهلال الأحمر، وهن بصحة جيدة. وأضاف أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث الذي اتضح مبدئيا أنه ناجم عن تماس كهربائي في التمديدات الكهربائية لأحد أجهزة التكييف.
مدني مكة ينقذ ٦١٨ طالبة
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مدني مكة ينقذ ٦١٨ طالبة
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