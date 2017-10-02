انطلقت امس الأحد فعاليات البرنامج التدريبي للمعلمين والمعلمات الجدد ،والذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، على مدى خمسة أيام .
وأوضح مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية الأستاذ عبدالرحمن عوضة ، في كلمة له خلال تدشين البرنامج ، أن المعلمين يؤدون أعظم وأشرف رسالة ، ويضطلعون بدور هام في المجتمع لبناء الأجبال ، لافتاً إلى أنه تم تسليم المستهدفين حقائب تشتمل على أبرز احتياجات المعلم الجديد ، تلا ذلك عقد ورش عمل وحلقات تدريبية .
وفي شأن متصل دشنت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذة نورة آل مفرح ، البرنامج ذاته للمعلمات الجدد ، تحت شعار ( بالمعلم تبنى الأجيال ، وتنهض الأمم ) ،وذلك بمقر مجمع الإدارات النسائية ، مؤكدة في كلمة لها على أهمية تعزيز دور المعلمة ، عطفا على الرسالة التي تؤديها
وكانت إدارات الإشراف التربوي ” بنين ـ بنات ” ، و التدريب التربوي ” بنين ـ بنات ” ، و شؤون المعلمين ” بنين ـ بنات ” ، قد أعدت خطة لتنفيذ البرنامج في خطوة تستهدف إثراء وتنمية خبرات ومهارات المعلمين والمعلمات الجدد البالغ عددهم 238 معلما ومعلمة.