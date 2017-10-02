بإشراف من سعادة مدير التعليم أ.سليمان الطعيسي وبمتابعة سعادة المساعد للشؤون المدرسية أ.خالد الحربي؛ قام قسم شؤون المعلمين بإدارة التعليم مؤخراً بتنفيذ وإجراء حركة توجيه المعلمات المعيّنات الجدد وذلك عن طريق نقاط المفاضلة المعدّة لكل معيّنة.
وقد أوضح رئيس قسم شؤون المعلمين الأستاذ: يوسف العامر بأنه تم إجراء الحركة عبر نظام نور ، وبإمكان كل معلمة الدخول عبر حسابها الخاص في نور والاطلاع على المدرسة الموجهة إليها .
مؤكدا أن مباشرة المعيّنات يكون في المدرسة مباشرة ومن ثم تقوم قائدة المدرسة بإجراء المباشرة تقنياً عبر النظام.
منسوبو ومنسوبات إدارة التعليم يرحبون المعينات الجدد ويتمنون لهن التوفيق والسداد.
تعليم الرس ينهي إجراءات توجيه المعلمات الجدد
تعليم الرس ينهي إجراءات توجيه المعلمات الجدد
صحيفة التعليم الالكترونية : محافظة الرس
بإشراف من سعادة مدير التعليم أ.سليمان الطعيسي وبمتابعة سعادة المساعد للشؤون المدرسية أ.خالد الحربي؛ قام قسم شؤون المعلمين بإدارة التعليم مؤخراً بتنفيذ وإجراء حركة توجيه المعلمات المعيّنات الجدد وذلك عن طريق نقاط المفاضلة المعدّة لكل معيّنة.
بإشراف من سعادة مدير التعليم أ.سليمان الطعيسي وبمتابعة سعادة المساعد للشؤون المدرسية أ.خالد الحربي؛ قام قسم شؤون المعلمين بإدارة التعليم مؤخراً بتنفيذ وإجراء حركة توجيه المعلمات المعيّنات الجدد وذلك عن طريق نقاط المفاضلة المعدّة لكل معيّنة.
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