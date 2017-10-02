احتفلت مؤخرآ مدرسة أبي بكر الصديق بمركز الشعراء التابعة لإدارة تعليم محافظة المخواة باليوم الوطني وسطرت من خلاله مشاعر منسوبي المدرسة من طلاب ومعلمين وطاقم إداري وعاملين وذلك عبر الوسائل المكتوبة والمشاهد الوثائقية والإذاعة المدرسية والقصائد الشعرية والرسومات التعبيرية والحوائط الجدارية بمحيط المدرسة ابتهاجآ واعتزازآ بما يسطره الوطن من وفاء وشموخ منه وإليه بكل الأزمان بتوفيق الله ثم برعاية حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده الأمين محمد بن سلمان حفظه الله لرفع راية التوحيد دومآ، وقام رواد الموهوبين والنشاط بالمدرسة الأستاذان محمد علي سالم السعدي وسعيد أحمد علي المفضلي وبتعاون كبير مع وكيل المدرسة الأستاذ أحمد صغير سالم ورائد المجال الفني الأستاذ بركات العبدلي والأستاذ خضر العمري بإتاحة كل الوسائل المتنوعة لإظهار مشاعر الطلاب والمعلمين والعاملين وتسطيرها بأجمل العبارات والملامح الوطنية المتجسدة ،وأيضآ بترتيب زيارة للطلاب لمراكز مخفر الشرطة والدفاع المدني لتهنئة منسوبيها باليوم الوطني وإبداء مشاعرهم اتجاه ما يقومون به أفراد وضباط وزارة الداخلية من أجل سلامة الوطن والمواطن بحفظ من الله ثم حرص القيادة الرشيدة على ذلك ،وعبرا قائدا مركز الشرطة والدفاع المدني عن مدى سرورهما مما يستشعرونه أجيال الغد من حقوق وواجبات اتجاه دينهم ووطنهم ، وأبدى قائد المدرسة الأستاذ موسى بلال بهجته واعتزازه عما حدث خلال الأسبوع المنصرم من تكاتف وتعاون من جميع منسوبي المدرسة لإظهار صورة المواطن الحقيقي اتجاه وطنه شاكرآ جهود الجميع على أفكارهم وتنوع وسائلهم وابداعاتهم في إيصال مشاعرهم اتجاه الوطن الغالي.