اقامت متوسطة الأمير فيصل بن بندر بمحافظة الرس عدة برامج ضمن برنامج الاحتفاء باليوم الوطني الذي أقرته وزارة التعليم في الأسبوع الماضي.
وتمثلت البرامج الوطنية المقامة في المدرسة بـ(7) فعاليات كل فعالية أشرف عليها أحد معلمي المدرسة، واستمرت تلك الفعاليات طيلة الأسبوع الماضي، وكان برنامج “وطني في كلمات” بإشراف المعلم فهد الحربي، و”تفعيل الكلمات الوطنية في الفصول” بإشراف المعلم عادل الحناكي، و”نشر رؤية المملكة 2030 بالإعلام الجديد” تحت إشراف المعلم سطام المطيري، و “عروض مرئية عن الوطن” أشرف عليه المعلم خالد الحناكي، و “أجمل صورة من وطني” للمعلم صالح العواجي، و “أجمل مقطع وطني” للمعلم سلطان الحربي، وبرنامج “تفعيل الإذاعة المدرسية” للمعلم علي الحارثي.
ولقيت البرامج والفعاليات مشاركات واهتمامات طلابية ومتابعة منتظمة من قبل مشرفيها.
فعاليات وبرامج وطنية في متوسطة الأمير فيصل بن بندر
صحيفة التعليم الالكترونية : الرس
اقامت متوسطة الأمير فيصل بن بندر بمحافظة الرس عدة برامج ضمن برنامج الاحتفاء باليوم الوطني الذي أقرته وزارة التعليم في الأسبوع الماضي.
اقامت متوسطة الأمير فيصل بن بندر بمحافظة الرس عدة برامج ضمن برنامج الاحتفاء باليوم الوطني الذي أقرته وزارة التعليم في الأسبوع الماضي.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.m3llm.net/250899/