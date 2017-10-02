أعلنت الإدارة العامة للتعليم بعسير، عن استمرار التسجيل في مدرسة الملك سلمان الافتراضية للعام الدراسي1438/1439 هـ للتعلم عن بعد ، لطالبات المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية ، وطالبات الحد الجنوبي ، والمنازل ، وأبناء الطلاب والطالبات المبتعثين للخارج ، والمتغيبات لظروف خاصة .
وأوضحت قائدة المدرسة الأستاذة فاطمة العكاسي ، أنه يتم إعطاء الدروس للطالبات من قبل عدد من المعلمات المؤهلات ، لافتة إلى أنه يمكن التسجيل في المدرسة من خلال البريد الإلكتروني Kingsalmanvs@gmail.com ، أو زيارة المدرسة في موقعها الكائن في أبها – حي الضباب – المبنى التابع للمتوسطة 12 والثانوية 8 الدور الثالث .