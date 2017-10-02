اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري، توجيه المعلمات الجدد الموجهات للإدارة والبالغ عددهن 281 معلمة، إلى مدارسهن، وأتاحت الإدارة إمكانية الاستعلام عن ذلك عبر حساب المعلمة في نظام نور.
وأهاب “العُمري” بالمعلمات المعنيات المباشرة في مدارسهن الموجهات إليها اليوم الأحد مثمناً جهود الشؤون المدرسية وإدارة شؤون المعلمين وإدارة العلاقات والإعلام في تنفيذ ومتابعة أعمال وإجراءات التوجيه.
تعليم تبوك ينهي توجيه 281 معلمة إلى مدارسهن
تعليم تبوك ينهي توجيه 281 معلمة إلى مدارسهن
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - منيفة العنزي
اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري، توجيه المعلمات الجدد الموجهات للإدارة والبالغ عددهن 281 معلمة، إلى مدارسهن، وأتاحت الإدارة إمكانية الاستعلام عن ذلك عبر حساب المعلمة في نظام نور.
اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري، توجيه المعلمات الجدد الموجهات للإدارة والبالغ عددهن 281 معلمة، إلى مدارسهن، وأتاحت الإدارة إمكانية الاستعلام عن ذلك عبر حساب المعلمة في نظام نور.
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