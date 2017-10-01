عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بإدارة التدريب والابتعاث اليوم الأحد الموافق
11 / 1 / 1439 ، اللقاء الأول لإدارة التدريب والابتعاث بقائدات المدارس، نفذهُ إدارة التدريب والابتعاث برعاية مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية د/ آمنة محمد الغامدي وبإشراف مديرة الإدارة د. جميلة الرويثي. وقد استهدف البرنامج مديرات المدارس والذي بلغ عدد حضورهن 300 قائدة، بهدف تطوير النمو المهني لشاغلات الوظائف التعليمية وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وشمل اللقاء محاور متعددة استُهلت بآيات عطره من الذكر
الحكيم تلاه كلمة الافتتاح قدمتها المشرفة نادية جداوي التي رحبت فيها بالحضور الكريم ، مُبينة أهداف اللقاء .
كما ألقت مديرة إدارة التدريب والابتعاث د. جميلة الرويثي كلمة واصفةً فيها مدى ابتهاجها بهذا اللقاء الحافل بالعطاء والإبداع ، مُبينةً أهمية دور القائدات ومسؤولياتهم التي لاتخفى على أحد ، مُنوهة ًعلى ضرورة التوخي لأقصى درجات الشعور بالمسؤولية وتقديم قيم الإخلاص والأمانة في أعمالهم اليومية ، شاكرة الجميع على الحضور، مُشيرةً إلى أن هذا اللقاء مع مطلع 1439هـ ،يعتبر تذكير لقياس المنجزات والأداء حيثُ سندخل عام 2018 وهو العام المنصف للمدة الممنوحة لتنفيذ برنامج التحول الوطني 2020.
كما تحدثت الرويثي في كلمتها عن النمو المهني لشاغلات الوظائف التعليمية ، وتحقيق رؤية 2030 والذي هدف إلى التعريف بمفهوم النمو المهني حسب رؤية 2030 ، مع توضيح المتطلب التدريبي لشاغلات الوظائف بوزارة الخدمة المدنية، وبرنامج التحول الوطني 2020 ، ودور القائدة في تحقيق الرؤية ، حيثُ تم التعريف بالنمو المهني لشاغلات الوظائف التعليمية ، وسجل النمو المهني ، والمسار الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية وشاغلاتها ، والنمو المهني ورؤية المملكة 2030، المتطلب التدريبي لشاغلات الوظائف التعليمية في العام ، ودور القائدة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وأهداف برنامج التحول الوطني 2020، متناولةً موضوع التدريب عن بعد المسائي والذي يحوي فصول افتراضيه نُفذت بشكل خاص من قبل المشرفات لمعالجة حالات الفقد الموجودة بالدورات لدى المتدربات الراغبات بذلك .
من جانبها قدّمت مساعدة إدارة التدريب والابتعاث بدرية الحازمي كلمتها تحت عنوان (ولنا في الإيفاد والابتعاث وقفة قصيرة ) مُتحدثةً فيها عن الإرتقاء بجودة أداء شاغلات الوظائف التعليمية، مُوضحةً تنفيذ خطة الإيفاد والابتعاث المتمثلة بالتعاميم الوزارية، وكيفيةاستقطاب شاغلات الوظائف التعليمية وتأهيلهم وتطويرهم.
وكما تم تناول موضوع البوابة الالكترونية بين العرض والحوار من قبل مشرفة التدريب منال بناني حيث أوضحت كيفية خدمة البوابة للقائدة والمعلمة من خلال معرفة البرامج التدريبية المُتاحة خلالها ، كذلك تحدثت عن موانع قبول التسجيل للمعلمات للدورات وأنظمة ذلك ، وكيفية اطلاع القائدة على الدورات التي حصلت عليها كل معلمة ، كذلك طباعة الشهادات الالكترونية الحاصلة عليها كل متدربة.
ومن جانبها تقدمت مشرفة التدريب نادية جداوي بكلمة توجيهية حملت عنوان “لك عزيزتي القائدة “نبهت فيها القائدات على أهمية النمو المهني لجميع المنسوبات ، ونشر ثقافة التدريب والابتعاث ، ومتابعة وصول خطة التدريب للمدرسة ، وتزويد جميع منسوبات المدرسة برابط بوابة التدريب للتسجيل في البرامج، وملامسة الإحتياجات التدريبية للمنسوبات وحصرها .
وكان من بين المواضيع التي نوقشت باللقاء( معهد الإدارة بين التسجيل والتدوين) من قبل مشرفةالتدريب تغريد فلمبان مُتحدثةً فيه عن كيفية الدخول للبوابة الالكترونية لإدارة التدريب والتسجيل بها ، ومعايير القبول بمعهد الإدارة .
وأخيراً تم فتح باب الحوار للمناقشات والاستفسارات وإبداء الآراء والمقترحات من قبل القائدات لتتم المساعدة في حلها من قبل إدارة التدريب والابتعاث .