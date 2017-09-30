أكد مدير مركز الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة الملك سعود الأستاذ رائد بن حسين النصار على اهمية استخدام والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من قبل المركز مبينًا دور عمادتي شؤون الطلاب والسنة الأولى المشتركة
لتوفيرهم المعينات لهم واستكمل حديثه خلال استقباله للطلاب المستجدين في المركز صباح الخميس الماضي حيث يوجد هنالك المعمل الخاص بأجهزة الحاسب المختلفة والطابعات بطريقة برايل للمكفوفين والاستراحة الطبية لذوي الإعاقة الحركية والانشطة والدورات الرياضية من خلال نادي ذوي الإعاقة بعد ذالك تمت الإجابة على تساؤلات الطلاب
بعد ذالك زار المستجدين برنامج الوصولالشامل في البداية زار الوفد المعرض الدائم للمبرنامج اللذي. يتحدث عن المشاريع
فقد قام المدير التنفيذي للبرنامج البروفيسور الدكتور/ ناصر بن سعد العجمي بشرح مفصل عن ما انجزه البرنامج
من مسارات وخرائط وأجهزة شاكرًا معالي مدير الجامعة ووكيل الجامعة على دعمهم الكبير وفي نهاية الزيارة أجاب العجمي عن كافة التساؤلات من الطلاب يذكر ان جامعة الملك سعود قبلت هذا العام. عدد كبير من الطلاب ذوي الإعاقة بكافة إعاقاتهم.