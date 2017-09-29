أعلنت وزارة التعليم، عن إطلاق المسابقة الوطنية للغة العربية، وتهدف المسابقة لتحفيز الإبداع اللغوي وتعزيز الهوية الوطنية للطلاب والطالبات، ومعلمو اللغة العربية ومعلماتها.
وتشمل المسابقة عدداً من المسابقات، حيث تضم المسابقة الأولى للمعلمين والمعلمات، بناء مبادرة في تعليم مهارات الكتابة، فيما تأتي المسابقة الثانية تصميم تدريس وحدة تعليمية بطريقة تعليم اللغة المعتمد على المهمات اللغوية، أما المسابقة الثالثة فهي في تصميم تطبيق إلكتروني يخدم اللغة، وتأتي المسابقة الرابعة للمعلمين والمعلمات في تأليف قصة في مجال أدب الأطفال.
أما في جانب مسابقة الطلاب والطالبات فتأتي المسابقة الأولى بمسابقة وسم تويتر “هاشتاق”، أما المسابقة الثانية فهي في الإملاء والتهجئة وتستهدف طلاب المرحلة الابتدائية.
ورصدت الوزارة عدد من الجوائز للفائزين والفائزات، حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى للمعلمين والمعلمات، 15 ألف ريال، والثانية 10 آلاف ريال، والثالثة 7500 ريال، و5 آلاف للفائزين من المركز الرابع وحتى العاشر، وذات قيمة الجوائز للطلاب والطلاب.
وتهدف المسابقة للتشجيع على تنمية المهارات اللغوية والإنتاج الفكري الإبداعي.