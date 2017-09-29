رعى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع الحفل الذي أقامه مكتب وفاء لرعاية أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين بمناسبة الذكرى السابعة والثمانين لتوحيد المملكة العربية السعودية وذلك باستضافة من مدارس المملكة .
حضر الحفل المشرف العام على مدارس المملكة الدكتور ناصر الملحم وعدد من مسؤولي وزارة التعليم وتعليم الرياض .
وقد بدأ الحفل بكلمة من الطالب أحمد الكثيري أحد أبناء شهداء الواجب قدم فيها شكره لمكتب وفاء لرعاية أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين لما يلقونه من اهتمام من المكتب ومنسوبيه تلا ذلك فلم تعريفي عن مكتب وفاء وما يقدمه من خدمات وما حققه من منجزات .
ثم ألقى مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع كلمة تطرق فيها لشهداء الواجب وما قدموه من تضحية بأنفسهم ليبقى الوطن شامخاً مشيراً أن الاحتفاء باليوم الوطني وهذه المناسبة الوطنية والذكرى الغالية لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله يأتي ترسيخًا للاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن وتعميقًا للقيم الوطنية في نفوس ابنائنا الطلاب والطالبات .
وقدم المانع شكره لمدارس المملكة ومدارس العليا الأهلية ومدرسة أم المؤمنين خديجة ومجمع الملك سعود لمساهمتهم في نجاح حفل اليوم الوطني 87 لمكتب وفاء .
بعد ذلك شاهد الحضور أوبريت رؤية وطن .
وفي ختام الحفل كرم المانع الطالبين محمد أحمد هزازي و سالم أحمد الشهري من أبناء شهداء الواجب .
كما كرم مدارس المملكة ممثلة في المشرف العام للمدارس الدكتور ناصر الملحم لاستضافة المدارس للحفل والدكتور وليد الحيدر مدير مجمع الملك سعود الأستاذ عبدالرحمن الخلف المدير العام لمدارس العليا الأهلية والأستاذة جوهرة الزهراني قائدة مدرسة أم المؤمنين خديجة لمساهمتهم في إعداد وتنفيذ الحفل .
من جهة آخرى قدم مدير مكتب وفاء الأستاذ مهيدب المهيدب ومساعده الأستاذ فيصل الزهراني الشكر والتقدير لمدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله المانع على حضوره للحفل ومشاركته أبنائه الطلاب بالاحتفاء باليوم الوطني 87 كما قدما الشكر لجميع المساهمين في الحفل مشيرين إلى أن مكتب وفاء يهدف إلى تقديم الرعاية لأبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين كواجب تجاه أبناء هذه الفئة التي قدمت للوطن أرواحهم .