كرّم محافظ الطائف المكلف إدارة تعليم مكة المكرمة؛ لتحقيق النادي الكشفي الموسمي التطوعي بأجياد المركز الأول بالمسار التطوعي ببرنامج جائزتي2 على مستوى المملكة، وذلك مساء الأربعاء 7/ 1/ 1439هـ بمحافظة الطائف.
وعبّر مدير إدارة نشاط الطلاب بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سعيد المبعوث عن سعادته بهذا الإنجاز المتميز على مستوى المملكة، رافعاً شكره لكل من ساهم في هذا الإنجاز المشرف بقيادة المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي، والمساعدين وزملائه بإدارة النشاط والإدارات المساندة وقادة الميدان بقسم النشاط الكشفي ومركز بادر التطوعي وكافة العاملين في أندية الحي والأندية الموسمية وشركاء النجاح.
يُذكر أن النادي الموسمي التطوعي بأجياد قد حقق صدارة التميز بالمركز الأول في المسار التطوعي ببرنامج إجازتي2، ونال السبق على كافة أندية المملكة التي تفوق 1000 نادي للحي وللموسمية.