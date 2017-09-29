انطلقت صباح اليوم الخميس الموافق ١٤٣٩/١/٨هـ فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني في عمره السابع والثمانين للمملكة العربية السعودية وذلك تحت رعاية مساعدة الشؤون التعليمية الدكتورة آمنة محمد الغامدي . نفذت الحفل إدارة نشاط الطالبات تحت إشراف مديرة إدارة نشاط الطالبات جميلة القليطي وبمشاركة جميع الإدارات وعدد لفيف من المدارس في هذه المناسبة الجديرة بالذكر .
استهدف الاحتفاء (٥٠٠) تربوية من منسوبات تعليم مكة وذلك بهدف تعزيز قيم الانتماء والولاء للدين ثم المليك ثم الوطن لدى المجتمع التعليمي ، وترسيخ منطلقات رؤية ٢٠٣٠م وتجسيد مشاعر الحب والولاء لولي الأمر وتقدير نعمة الأمن والأمان وتأصيل اللحمة الوطنية بين ابناء الوطن وقيادته الحكيمة .
استهل الحفل الكريم بالسلام الملكي ، عقبه تلاوة عطرة من الذكر الحكيم ، تلا ذلك كلمة مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة محمد صالح الغامدي التي رحبت فيها بجميع الحاضرات، وحمدت الله عزوجل على مامنّ به على هذه البلاد من أمن وأمان، مستهلةً كلمتها بأبيات شعرية وطنية معبرةً فيها عن فخرها واعتزازها باليوم السابع والثمانين من عمر بلادنا المعطاء، متقدمة بجزيل الشكر لكل من قدم يد العون وساهم في إخراج هذا الحفل والمعرض الجميل بأرقى وأزهى صورة وعلى رأسهن مديرة إدارة نشاط الطالبات وفريق عملها المميز، مشيرة إلى أن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية هو مناسبة مميّزة محفورة في الذاكرة والوجدان، حيث أ يعد اليوم الذي تحقّق فيه التكامل والوحدة، وأزيلت فيه الفرقة والتفكك، يوم يشهد له التاريخ بمدى التطوّر والازدهار الّذي حصل.
وفي الختام رفعت الغامدي باسمها وباسم جميع منسوبات تعليم مكة أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة وكل أفراد الشعب السعودي، سائلةً المولى أن يحفظ لنا هذه القيادة الرشيدة ذخراً لنا ولبلادنا ويحفظ لنا هذه المملكة من كل سوء .
ثم تقدمت مديرة إدارة النشاط الطلابي جميلة القليطي كلمةً ضافية ًرحبت فيها بالحاضرات، مترنمةً بقصيدة حماسية بثت من خلالها مشاعر تفيض حباً وفخرًا بهذا الوطن ، مبينةً بقولها : إن بلادنا في هذه الأيام تعيش أجواء الذكرى العطرة ألا وهي (ذكرى اليوم الوطني)، فهذه مناسبة خالدة ، ولنا فيها وقفة عظيمة لتعي فيها أجيالنا قصة أمانة قيادة ووفاء شعب، ونستلهم منها القصص البطولية التي سطرها مؤسس البلاد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- الذي استطاع بفضل الله ثم بفضل ما يتمتع به من حكمة وحنكة أن يُغيّر مجرى التاريخ وقاد البلاد والشعب السعودي إلى الوحدة والتطور والازدهار متمسكاً بعقيدته ثابتاً على دينه.
وتنوعت من بعدها فقرات الحفل بين فلاشات ترحيبية وأناشيد وطنية من تقديم إدارة رياض الأطفال بعنوان ( نشيد أجمل وطن ) ومن جانبها شاركت إدارة التربية الخاصة بفقرة شيقة تحت شعار ( كلنا فداء للوطن) ،
فيما اتحفت إدارة الإشراف التربوي الحفل بفيلم (وطن العز) الوثائقي، بينما تُوِجت الفقرات بالأوبريت الوطني بعنوان (دام عزك يا وطن) وذلك من تقديم إدارة نشاط الطالبات ومدارس صروح التربية.
كما قدمت إدارة الموهوبات حوار وطني باللغة الإنجليزية ، وصدحت طالبات مدارس الفتاة الأهلية بملحمة شعرية حماسية تحت شعار(وطن الشموخ) ، بينما تزين الحفل الكريم بفقرة مميزة بعنوان ( وطني وهل أحب سواه ) وذلك من قبل إدارة التوعية الإسلامية ، ومن جانبهن أهدت بنات شهداء الواجب الحفل الوطني مشاركات متميزة تحت شعار (الشهداء في قلوبنا ) ، فيما أبرزت أندية الحي ومجلس الحي البلدي النسائي من خلال مشاركاتهن دور المؤسس الملك عبدالعزيز وابناءه في لم الشمل وتوحيد الوطن .واختتمت الفقرات بأوبريت (جنود الوطن) من تقديم الابتدائية الخامسة لتحفيظ القرآن الكريم .
بينما صاحب الاحتفاء معرضاً منوعاً ضم من خلاله العديد من الرسومات واللوحات الوطنية من إبداع أنامل طالبات ومعلمات تعليم مكة والتي عبرن فيها عن الوطن بأروع صورة ، كما تزين الحفل بالمجسمات الرائعة واللوحات الجدارية التي بثت الطالبات من خلالها مشاعرهن تجاه وطنهن الغالي.