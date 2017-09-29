أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة استعداداتها لاستضافة برنامج توظيف مهارات (فطن) في المقررات الدراسية والذي سينطلق بمشيئة الله صباح يوم الأحد القادم الموافق 11 / 1 / 1439هـ بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة ، ويستمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة (92) مشرفا ومشرفة يمثلون ( 46) إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة ، تقام خلاله العديد من الدورات وورش العمل والتي ستتطرق إلى كثير من المحاور المتضمنة قيم فطن ومدلولاتها ، إضافة إلى المهارات الاجتماعية والشخصية والخبرات الاستكشافية ومبادئ التعلم الإثرائي ، وكذلك كل ما يتعلق بدمج مهارات فطن في المواد الدراسية والتقويم والذاتي وغيرها من المحاور ذات العلاقة .
حيث شكلت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة العديد من اللجان المشرفة على الملتقى للإعداد والتهيئة ومتابعة الأعمال، وهيأت القاعات الرجالية والنسائية التي ستقام عليها الورش التربوية وجهزت العديد من وسائل النقل الآمنة للمشاركين والمشاركات من وإلى مقرات السكن وقاعات الورش التعليمية.
من جهته رحب سعادة المدير العام للتعليم الأستاذ سعيد بن محمد مخايش بالمشاركين والمشاركات في برنامج توظيف المهارات في منطقة الباحة التي تزدان فرحاً بلقياهم واستبشارًا بمقدمهم ، و أوضح المدير العام أن الإدارة سخرت جميع امكانياتها وكوادرها لإنجاح البرامج بدءا من استقبالهم وتزويدهم ببرامج اللقاء والخطة الزمنية لسير البرنامج ، مشيرا بأن الإدارة قد هدفت إلى إيجاد المناخ التدريبي والتعليمي المناسب الذي يحقق الفائدة لضيوف المنطقة خلال فترة إقامتهم والخروج بالأهداف المنشودة التي وضعتها مقام الوزارة للبرنامج داعا الله تعالى بالتوفيق للجميع.
إدارة الإعلام التربوي تتمنى للضيوف الكرام طيب الإقامة في ربوع الباحة فمرحباً هيل عدَ السيل