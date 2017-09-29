دشن سمو أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز وثيقة العمل بدليل الجودة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة بحضور المدير العام للتعليم الأستاذ سعيد بن محمد مخايش ؛
وثمن سمو أمير المنطقة جهود الإدارة ونهجها الدائم نحو تبني معايير الجودة في مختلف الإدارات والأقسام الرامية إلى تطوير وتحسين الأداء في عملية التعلّم والتعليم والعمل على تحسين مخرجاتها وسعيها للاستفادة من جميع الجهات التي يمكنها خدمة العملية التربوية والتعليمية في جميع المجالات؛
جاء ذلك على هامش احتفاء الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة بمناسبة اليوم الوطني (87) علي شرف سموه الكريم.
المدير العام للتعليم أوضح بأن اعتماد سمو أمير المنطقة لوثيقة العمل بنظام الجودة في تعليم المنطقة في هذا اليوم ينمٌّ عن إدراك سمو الكريم بأهمية نشر ثقافة الجودة الشاملة وتطبيقاتها ومعاييرها باعتبارها خياراً استراتيجياً لتحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة ،وحث العاملين على المشاركة والإبداع والعمل التعاوني المنظم المنتج وبروح الفريق الواحد ، مؤكداً أهمية الجودة في تجويد العمل وإتقانه في كافة المجالات ومناشط الحياة وفق ما حثنا عليه ديننا الإسلامي الحنيف.
وأشار الأستاذ سعيد مخايش إلى أن تعليم المنطقة يشهد دعما متواصلا من لدن سمو أمير المنطقة في مختلف البرامج والفعاليات وهو بحاجة إزاء ذلك إلى تحقيق تطلعات سموه الكريم بالعمل وفق نهج تكاملي يعنى برفع ونشر معدلات الوعي بمفاهيم وأهداف وعناصر إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها ، و ترسيخ قيم التحسين المستمر في جميع العمليات الإدارية والمشاريع الجاري تنفيذها وفقاً لمبادئ ومعايير الجودة الشاملة ،إلى جانب المساهمة في تأهيل الكوادر البشرية وتبني أساليب قيادية وتدريبية ناجحة ، من خلال إقامة المحاضرات والندوات وورش العمل ، بالإضافة إلي مساعدة الإدارات المختلفة في تطبيق مفاهيم وبرامج الجودة في برامجها المتعددة .
وأشار المدير العام إلى أن الإدارة العامة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى مواصلة تبني مؤشرات الأداء كمعيار لقياس مستوى الإنجاز والخدمات المقدمة وضمان استمرارها وتحقيق معدلات مرضية ، مثمناً دعم سمو أمير المنطقة ورعايته للتعليم وفعالياته والذي يأتي امتدادا للجهود التي يبذلها سموه لبناء عمل مؤسسي متكامل في مختلف مرافق المنطقة ومؤسساتها ، معرباً عن شكره لأعضاء دليل العمل بنظام الجودة على ما بذلوه من جهود في رسم خطة عمل المركز ومراحل تنفيذها.