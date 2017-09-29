غمرت قلوبنا حباً فقبلنا ثراك عشقاً..هناك على كفوف الشواطئ وفي صباح يوم الخميس الموافق ١٤٣٩/١/١ تعالت أصوات الفخر والإعتزاز بمدارس الصديق الأهلية لتحفيظ القرآن الكريم
بترانيم ولاء وحب لوطن ولد من مخاض النور وهالات التوحيد..احتفاء بالذكرى٨٧ ليومنا الوطني الغالي وتضمن ذلك الإحتفاء فقرات متنوعة وعروض وأناشيد ومشاهد وطنية اضافة الى المسابقات وبصمة وطن ومشاركات الطالبات والعديد من الفقرات التي تهدف إلى تعزيز قيم الولاء والإنتماء للوطن ولخادم الحرمين الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان.. وقد استهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم النشيد الوطني وشاركن منسوبات المدرسة في فعاليات اليوم الوطني بإشراف وتنظيم من رائدة النشاط أ/غيداء بكر وبقياده الاستاذ :فريدة الثبيتي ومساعدة الروضة:ريم الجميعي.