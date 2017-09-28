احتفلت مدرسة الحسن بن علي المتوسطة التابعة لمكتب التعليم بشمال جدة صباح أمس الأربعاء باليوم الوطني الـ 87 , وذلك من خلال إقامة مجموعة من الفعاليات التي ترسخ حب والوطن والولاء في قلوب أبنائنا الطلاب ، يأتي هذا الاحتفاء ضمن الفعاليات التي تصاحب الذكرى السابعة والثمانون لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه .
وشمل الحفل على العديد من الفقرات والأنشطة من كلمات وقصائد وأناشيد ومسابقات وعروض مرئية .
من جهته أكد قائد المدرسة أ. مسفر بن عبدالله الغامدي أن هذه المناسبة الغالية تعد نافذة للتعبير عن مدى حب الوطن وتعزيز الانتماء له , للحفاظ على أمنه واستقراره المحفوف بالأمن والأمان , إذ مهما قدمنا من تضحيات فلن نوفيه حقه , وإننا ننتهز هذه الفرصة الثمينة لنقدم أخلص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وجميع قيادة هذا الوطن الغالي والشعب السعودي وكافه الجنود المرابطين.
وفي الختام قدم شكره وامتنانه لرائد النشاط الأستاذ ظافر بن فائز الشهري على ما بذله من جهود في إنجاح الحفل وما صاحبه من ترتيبات وتجهيزات نالت على استحسان الجميع.
يذكر أن منسوبي المدرسة تشرفوا صباح هذا اليوم الخميس بزيارة للمشرف التربوي الاستاذ سالم رزيق , وذلك للوقوف والاطمئنان على سير الحركة التعليمية داخل القاعات الدراسية.