دعت الشؤون الصحية المدرسية بتعليم منطقة مكة المكرمة منسوباتها وطالباتها للمشاركة في البرنامج التوعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي والذي تقيمه المديرية العامة للشؤون الصحية بمستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر تحت شعار ” لاتحتاري .. فحصك الآن يعني الأمان ” وذلك يوم الخميس الخامس عشر من شهر محرم الجاري .
يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك الذي تعقده الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة ممثلةً بإدارة الشؤون الصحية المدرسية مع مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة لرفع الجوانب التوعوية والتثقيفية .
من جهتها أوضحت مساعدة مدير الشؤون الصحية المدرسية بتعليم مكة المكرمة رضية الخطابي أن البرنامج مخصص للنساء ويهدف للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي والمقرر تفعيلة بقاعة مركز الملك عبدالعزيز التعليمي بمستشفى الملك عبدالعزيز للتعريف بسرطان الثدي وعمل الفحص والمسح الإشعاعي للثدي بواسطة أشعة الماموجرام , كما يتضمن البرنامج تقديم محاضرة عن سرطان الثدي بين العلم والإيمان , بالإضافة إلى تناول قصص بطولية لنساء منتصرات على المرض .
وثمنت الخطابي التعاون المشترك مع المنظمين لتحقيق أهداف مثل هذه البرامج الوقائية , ومعرفة كل ما يخص سرطان الثدي من معلومات طبية , داعيةً منسوبات وطالبات التعليم إلى الحرص على الحضور والاستفادة منه , وتنمية التوعية الصحية لديهن , والتي يقدمها نخبة من الطبيبات المتميزات والمثقفات ذوات الخبرة في مجال التثقيف الصحي لتقديم المشورة الطبية للسيدات الزائرات عن الفحص الذاتي للثدي وغيره من الموضوعات والنصائح الطبية التي تهم الزائرات بكل خصوصية تامة .