أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة النشاط الطلابي إطلاق 264 برنامجاً للأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1438 -1439هــ .
وقال مساعد المدير العام للشؤون التعليمية طلال الحربي أن إدارة تعليم مكة وبإشراف من المدير العام الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي تسعى لتوفير بيئة تراعي خصائص نمو الطلبة وتلبي حاجاتهم بممارسة أنشطة تربوية تحقق لهم القيم وتنمية المهارات وإثراء للمعرفة وتكوين للاتجاهات وتهدف للارتقاء بجودة التعليم وبناء شخصية الطلاب ورعايتهم وتطوير المشاركة المجتمعية بين المؤسسة التعليمية بمستوياتها المختلفة ومكونات المجتمع.
وأضاف أن هذه البرامج تأتي لما تضمنته خطة وكالتي التعليم (بنين-بنات) للعام الدراسي المالي 1438 – 1439ـ من مشروعات تسعى إلى تحقيق التكامل في السياسات والإجراءات الهادفة لرفع مستوى العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها والعمل على توفير البيئة المدرسية الملائمة لتحقيق أهدافها .
مضيفاً أن أهمية التخطيط تنبع في الاستفادة من المستجدات والتطورات والتقنية في إحداث نظام تعليمي قادر على اكتشاف قدرات الطلاب وميولهم وتوظيفها من خلال حركة التنمية الشاملة لتحقيق رؤية وزارة التعليم المنبثقة من رؤية المملكة 2030 لأن يكون الطالب والطالبة مواطنين معتزين بدينهم منتمٍين لوطنه محبين لمليكهم ذوي شخصيات متزنة فكرياً وانفعالياً واجتماعياً وصحياً وشخصيات إبداعية معرفياً وثقافياً ومهارياً منتجين لذواتهم ولوطنهم وللإنسانية.
وقال مدير إدارة النشاط الطلابي سعيد المبعوث أن إدارة النشاط بتعليم مكة وفرت 264 برنامجاً مابين ثقافية واجتماعية ورياضية وتقنية وتدريبية وإدارية بالإضافة للمشاريع النوعية والمبادرات والمسابقات المتنوعة والتي اعتادت مدارس تعليم مكة على التميز في تفعليها وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الأنشطة بما يعود بالنفع والفائدة على الطلاب والطالبات متمنياً أن يكون عاماً حافلاً بالتميز والندية والتنافسية الجميلة.