قرر وزير التعليم د. أحمد العيسى تشكيل لجنة مركزية للانضباط المدرسي، لتعزيز انضباط الطلاب وانتظامهم خلال العام الدراسي وقبل الاختبارات والإجازات وبعدها, ومتابعة تطبيق خطة الانضباط في إدارات التعليم والمدارس التابعة لها.
تضمن القرار تشكيل لجنة مركزية للانضباط المدرسي على مستوى الوزارة برئاسة وكيل الوزارة لتعليم البنين الدكتور نياف الجابري.
ستتولى اللجنة متابعة مدى تحقق الانضباط المدرسي على مستوى إدارات التعليم خلال أيام العام الدراسي عموما،ً وبشكل خاص في الأسابيع المستهدفة وذلك بالزيارات الميدانية ومتابعة تنفيذ الإجراءات إلكترونياً عن طريق “برنامج نور”.
كما تراجع اللجنة وضع الإدارات التعليمية والمدارس التي يوجد لديها قصور في تنفيذ ومتابعة إجراءات خطة الانضباط وتتخذ الإجراء المناسب معها.