احتفلت إدارة التعليم بمحافظة الرس باليوم الوطني السابع والثمانين بحضورمدير التعليم الأستاذ / سليمان عبدالله الطعيسي؛ والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ خالد جايز الحربي والمساعد للشؤون التعليمية الأستاذ: سليمان محمد السحيم وعدد من القيادات التعليمية والمدرسية مؤخراً
وبدئ الحفل بالسلام الملكي وآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة لمدير التعليم تطرق خلالها إلى ما أنعم به الله على الشعب السعودي من أمن وأمان ونهضة تنموية وازدهار وتقدّم، كما أشار إلى شرف خدمة الحرمين الشريفين ووحدة الكلمة وما لها من أثر في قوة البناء الاجتماعي، تلا ذلك عرض مصوّر يحكي قصة وصفات المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه ومسيرته في توحيد وبناء هذا الوطن.
كما اشتمل الحفل على عرض مرئي آخر بعنوان (وطن وإنجاز) سُلِّط فيه الضوء على تحويل الصحراء إلى شبكة طرق ومدن وقرى وعروض مصورة لاحتفالات القيادة الرشيدة الوطنية، بعدها قصيدة وطنية للشاعر مشعل الحربي ركزت على شموخ وطن عاش في كنف شعب أحب أرضه، ثم استعراض لمنجزات الوطن في خدمة حجاج البيت الحرام ومباشرة الحالات الطارئة من الجهات الحكومية المشاركة في النجاح بمتابعة من المسؤولين وقيادات هذا البلد وعلى رأسهم قائد هذه النهضة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان.
وفي نهاية الحفل أفسح المجال للطلاب للتعبير عن مشاعرهم بيوم الوطن, فجاءت مشاركات وطنية متميزة من جميع الطلاب أبرزها أنشودة (أرض الأجداد) للطالب متعب الشعلان وقصيدة وطنية بعنوان (يد ترعى ويد تحمي) للطالب إبراهيم رشيد الحربي.
وفي ذات السياق احتفلت الإدارة ممثلة بالشؤون التعليمية (بنات) في القاعات التعليمية بمبنى الإدارة حيث ابتدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم النشيد الوطني, تلا ذلك كلمة لمساعدة مدير التعليم الأستاذة فوزية الرميح
ثم أوبريت (حنا جنود سلمان) من إعداد وتنفيذ طالبات الثانوية الثامنة, ثم قصيدة بعنوان (سيفان ونخلة) من أداء طالبات الثانوية الثانية, وتوالت العروض والمشاهد التمثيلية والمسرحية من طالبات المدارس وأندية الحي التي تعبّر عن صور الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي وطن الخير والعطاء والنماء, وتحكي مسيرة موحد الجزيرة العربية ومؤسسها على كتاب الله وسنة نبيه الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه, وتصوّر منجزات أبنائه الملوك الذين تعاقبوا على قيادة الوطن على مر العصور والأزمان. واختتم الحفل بتوزيع الهدايا التذكارية احتفاء بهذه المناسبة التي تحمل ذكرىً خالدة سجلات التاريخ.